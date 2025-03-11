65歲也是人生黃金期　腦科學專家揭長壽關鍵思維　如何優雅變老？

隨著醫療進步與平均壽命延長，65歲仍被視為人生重要的轉折點。根據日媒「婦人公論.jp」的報導，日本大腦科學專家川島隆太的研究顯示，65歲不僅是退休或半退休的開始，更是鍛鍊大腦、維持健康生活的關鍵時期。他在新書《鍛鍊大腦！人生從65歲開始變有趣》中指出，這個年紀既不像年輕人充滿無限可能，也不完全步入老年，而是人生經驗最豐富、最能自主選擇生活方式的時刻。



日本大腦科學專家川島隆太。（Youtube截圖）

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過去，人們普遍認為50歲已接近人生終點，但如今日本男性平均可活到81歲、女性則達87歲。然而，許多人對「壽命」與「健康壽命」的概念有所誤解。根據2019年度的統計，男性在73歲、女性在75歲後，身體機能便可能開始受限，甚至需要照護。也就是說，65歲的男性還有8年的健康壽命，而女性則有約10年。因此，如何在65歲後維持健康、確保高品質生活，成為值得思考的課題。

專家指出，退休後如果缺乏規劃，可能會錯失享受人生的機會。一些人選擇延長工作年限，甚至提出「退休應延至75歲」的觀點，除了樂於工作的人之外，如果汲汲營營於工作到75歲才好不容易能退休，但退休後還有多少能自由享受人生的時間呢？

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隨著高齡化社會來臨，「如何優雅變老」成為重要課題。與其等到身體衰退才後悔，不如及早思考未來，確保退休後仍能保持活力。65歲不再只是老年的起點，而是掌握人生、開創新階段的契機。

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