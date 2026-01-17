反向作息！浙江101歲婆婆愛吃零食通宵追劇　女兒揭母親長壽秘訣

大陸浙江一名101歲的老奶奶姜月琴，生活作息顛覆一般人對長壽老人的想像。



她每晚看電視到凌晨2點多才入睡，上午10點多才起床，早中餐合併為一餐，傍晚6點吃第二頓，晚上9點多餓了還會吃餅乾零食。

女兒稱其母親為十足「夜貓子」，有著「反向作息」。

+ 7

綜合大陸媒體報導，女兒姚松萍表示，母親這種晚睡的情況是最近2年才開始的。她解釋，以前母親十分勤快，白天會把家裡收拾得整整齊齊，空了出門散步、曬太陽。直到一次意外摔倒導致手部受傷，做完手術後，子女們心疼她，擔心過度勞累影響恢復，便不再讓她做家務。

母親閒下來白天沒事可做就睡得多，晚上自然很難早睡，於是就靠看電視打發時間，久而久之養成了晚睡的習慣。姚松萍補充：

別看她睡得晚，睡眠質量可是一點都不差，躺下沒幾分鐘就睡著了。

姜月琴一輩子沒有一顆假牙，牙口好得令人羨慕。她最愛溫州特色小吃馬蹄松，每天都得吃2塊才過癮。姚松萍說，母親吃馬蹄松從不用掰碎，直接塞嘴裡慢慢嚼。沙琪瑪、番薯棗等也是她「零食寶庫」裡的常客，姚松萍笑著說：「沙琪瑪吃起來黏牙，有的番薯棗質地偏硬，我們年紀輕的嫌吃起來費勁，但我媽卻非常愛吃。」此外，姜月琴還像年輕人一樣喜愛薯片。

姜月琴的老伴姚爺爺已故多年，二人仍是鄰里稱道的模範夫妻。他們在浙江溫州鹿城區五馬街老巷住了30多年，常手牽手散步曬太陽，被鄰居稱作「巷子裡最黏人的一對」。姚松萍說，母親沒讀過書不識字；父親讀書識字，年輕時就是母親的專屬「翻譯官」。父母戀愛時，父親發工資第一件事就是買電影票，母親看不懂劇情，他便湊在耳邊講解，模仿角色逗她笑。

如今姜月琴性格偏靜，孫媳婦徐小秋每次來都要軟磨硬泡勸她出門曬太陽。但這位不愛動的老人曾是旅遊達人，40多歲時和姚爺爺同遊黃山，80多歲時兩人在杭州小住大半年，清晨逛菜市場，飯後遍賞西湖、西溪溼地等美景。89歲高齡還跟著家人去南京中山陵，徐小秋說：「中山陵的台階又高又陡，奶奶扶著欄杆，一步一步往上走，喘著氣也不肯歇，嘴裡還不停念叨著『要堅持，能上去』。我們年輕人都覺得累，她卻憑著一股勁兒爬到了頂上，真是太厲害了。」近2年，姜月琴還去過洞頭、永嘉等多地，前前後後打卡20多個城市。

孫子姚時錚回憶，童年放學總能吃到奶奶準備的熱麵、肉包，奶奶還會用他撿的雞蛋做出美食。更讓姚時錚難忘的是奶奶善良又溫和，從不跟人吵架，待人接物彬彬有禮，說話永遠輕聲細語。說起母親的長壽秘訣，姚松萍總結道：

吃好、睡好，每天一杯綠茶，這些都是小事，更重要的是她心態好，不生氣、不較真，心裡不裝事兒，可以說活得很通透。

【延伸閱讀】日本最長壽111歲老翁逝世 從明治活到令和 分享養生之道

+ 7

延伸閱讀：

情侶睡多人整組壞掉！性病套餐求清白→妹妹竟淪「菜園」 男友臉秒垮當場甩了她

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】