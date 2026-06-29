東京老店廚具引外國遊客瘋搶　除高品質更憑逾8500種廚具極致細分

近年來，東京合羽橋道具街的外國遊客數量激增。本文採訪了這條街上人氣最旺的店舖之一——老店飯田屋的負責人，請他介紹了日本廚房用品的魅力之所在。



文：扇谷美果（曾任職於出版社，2024年起擔任nippon.com編輯部助理編輯。主要負責飲食與料理、健康與醫療等諸多領域的文章編輯。）

烹調用具街上外國遊客激增

合羽橋道具街（以下簡稱「合羽橋」）位於東京著名景點淺草與上野之間。在這條長約900米的大街兩側，與餐飲相關的專賣店林立，足有170餘家。飯田屋坐落在該街中段轉角處，是一家創立於1912年的廚具專賣店。

飯田屋第6代社長名叫飯田結太，他的經營方式頗有些不走尋常路。飯田常年穿梭在各類展覽會和商品博覽會中試用新產品，倘若某件產品能讓他的腦海裏浮現出「顧客滿意的笑容」，他就當場拍板進貨。在飯田屋店內，從地面到天花板密密麻麻陳列著超8500種烹調用具，其中僅磨泥器就有250種之多，但飯田仍表示「還是遠遠不夠」。

在飯田屋，店員們總是仔細傾聽顧客提出的需求，無論多麼小眾、細緻的需求，都會記錄在店內備置的筆記本裏。根據顧客所需採購商品，是贏得市場認可的秘訣。秉持「只要有人需要，就盡力滿足」的信念，飯田屋不斷豐富商品的種類。如果市場上沒有類似產品，就向廠家尋求合作，甚至自主研發。基於用戶想法設計的原創商品，已經成為飯田屋的招牌。

如今，飯田屋所在的合羽橋是備受訪日遊客喜愛的熱門「打卡地」。飯田回憶道，過去這條街是「完全面向專業廚師」的地方。大約15年前，媒體報導稱這裏是「烹調用品聖地」，才逐漸開始吸引喜歡做飯的家庭主婦等普通消費者。不過，當時外國遊客仍十分少見。

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飯田介紹說：「即使到了10年前，一年裏遇到遊客提出免稅需求的情況也就一兩次。那時候顧客主要來自周邊中國、韓國、台灣等國家和地區。」此外，曾有一段時間，用於餐廳櫥窗展示的仿真食品模型在訪日遊客中頗具人氣。而如今，無論是餐具店、點心工具店還是刀具店都門庭若市，整條街也成了旅遊勝地。飯田說：「我感覺疫情之後，訪日遊客激增。來自法國、西班牙、美國等歐美國家和澳洲、巴西的遊客也很多。近年來，中東和東南亞遊客也在增加。」

日本廚具的獨到之處

不少人是在遊覽淺草時順路來合羽橋的，但據飯田介紹，從幾年前開始，專程過來點名購買某種商品的顧客明顯增加。原因之一是店裏允許拍照，訪日遊客將琳瑯滿目的貨架和購物場景發布到社群平台上廣泛傳播。其中還有不少網紅，他們的粉絲看到貼文後也會專程前來。「如今社群媒體的影響力太大了。此外，有的顧客看了在國外播放的日本電影、電視節目後，還會特地來問『這裏有沒有某個場景中出現的砧板』。大家對店裏的商品如數家珍，讓我們很震驚。」

不過，類似的用具在國外應該也不難買到，當然日本料理專用用具另當別論。而且很多人已經擁有相同用途的工具。那麼，為什麼大家還要特地到日本購買呢？

飯田指出：「其中一個原因，是『日本製造』所特有的高品質。日本產品的確結實耐用，品質上乘。」

日本廚具的另一個魅力則在於「產品種類極為豐富」。很多顧客到了飯田屋才發現，在日本，同一種廚具居然可以有這麼多種類，他們一邊驚呼「太瘋狂了」，一邊興趣盎然地挑選中意的商品。

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基於多年來對廚具的潛心研究和海外考察經歷，飯田發現，在歐美，即使工具不太好用，使用者也往往選擇主動適應工具。而在日本，則是「讓工具適配使用者」。例如，手小的人也能輕鬆握持的工具、左撇子也能方便使用的工具，諸如此類的產品在日本都可以買到，廠商靈活滿足包括少數群體在內的各類用戶需求，精益求精，不斷改進。

飯田分析道：「好用為先、以人為本的製造理念，使得日本的廚具品類更加豐富。另一方面，這也得益於日本有大量製造商。日本擅長『精工細作』，這種細緻入微的職人精神，也許正是贏得國外用戶認可的原因。」

在日本購買廚具的管道很多，從百圓店到家居店、再到百貨公司，選擇十分豐富。但飯田屋銷售的並不是隨處可見的大眾化商品，而是能滿足顧客的各種細分需求。當看到顧客露出笑容，驚呼「這正是我想要的」時，飯田屋的工作人員也為此感到欣慰。

時下最受訪日遊客歡迎！與眾不同的「日式烹調用具」10大精選：

1. 磨泥器

2. 擂缽與擂棍

3. 飯糰模具、捲簾

4. 廚房刀具（削皮刀、切片器等）

5. 鐵壺、濾茶器

6. 土鍋（砂鍋）、雪平鍋

7. 平底鍋

8. 玉子燒鍋、菜箸（料理長筷）

9. 砧板

10. 醬油瓶、味噌攪拌器



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