日本「立體貼紙」掀搶購潮　粉絲為爭搶攔截送貨　商家無奈暫停賣

日本近期正掀起一場貼紙大戰！由文具製造商Courier推出的立體貼紙Bonbon Drop，因其如糖果般的透亮質感爆紅，不僅在社交媒體引發「貼紙巡禮」熱潮，更造成全日本書店與文具店大斷貨。由於粉絲瘋搶與違規囤積頻傳，部份零售商甚至被迫採取延遲上架策略，以防止店內秩序混亂。



電話響不停、攔截貨車：第一線店員崩潰

一名在連鎖折扣店負責貼紙櫃位的女性店員，近日在社交媒體上崩潰發文表示，店內的電話自開門前就響個不停，全是詢問貼紙庫存的買家，導致她完全無法接聽承包商或其他商務客戶的電話，甚至在多次解釋無果後，被迫在難過的情緒下掛斷電話。她無奈質問：「這難道不是在妨礙生意嗎？」

更誇張的是，有店員目睹貨車司機在卸貨時竟被民眾攔截騷擾，狂粉甚至指着貨箱大喊「貼紙就在裏面！」。即便店內禁止拍照，社交平台上仍流傳着民眾瘋湧索取貼紙的影片，讓店家的營運現況被強行揭露。

此外，有目擊者指出，不少成年人為了搶購，竟在深夜帶着小孩到店門口排隊佔位，甚至有人強行拆除貨架、搶奪散落在地上的貼紙。這種失控行為讓網友紛紛感嘆：

「看到人類的醜陋」

「身為大人卻為了一張貼紙失控，真的很可恥」



通路祭出狠招：澀谷Loft宣布暫時停賣

日媒《Hint-Pot》指出，面對前所未有的混亂，零售商紛紛採取防衛措施。知名通路澀谷Loft與大型連鎖店島村（Shimamura）宣布：為避免造成更多困擾與危險，決定暫時停止販售相關產品。

一張貼紙引爆社會現象 揭立體貼紙賣翻關鍵

網友分析，這款立體貼紙之所以能從文具進化為社會現象，主要在於其精準踩中了消費者的心理與社交需求。相較於其他精緻文具，立體貼紙單價不算太貴，卻能提供如糖果般的透亮視覺，滿足了消費者的小確幸。再加上水晶質感的色系與多樣設計，激發了玩家成套收藏的慾望。此外，貼紙具備可交換性，讓玩家在社交媒體或線下聚會中建立起社交連結。

