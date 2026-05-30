美名嘴Bill Maher慨嘆　美國政客總是在快下台時才講真話｜有片

美國名嘴馬艾（Bill Maher）5月29日在其節目提出一個問題：「為什麼政客們只有在退休或任期即將結束時才會變得非常誠實？」馬艾過去經常強調這種現象，指出美國政客在任期間通常會嚴格遵守所屬政黨路線，只有在政治生涯結束後才會承認政策缺陷和政治現實的真相。



Bill Maher慨嘆美國政客總是在行將退休或退休後才講真話（1：35-3:11）

馬艾在其最新一集節目中慨嘆，美國政客在任的時候總是緊跟所屬政黨意志，從來都不會走偏，但只要一旦政治生涯行將結束，或已經退休，他們就會一鼓作氣將「在任500年內」應該講的真話一次過和盤托出。

馬艾以總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日推動的18億美元「反武器化基金」為例。該基金由司法部設立，作為特朗普起訴國稅局案件的和解金。基金旨在補償那些聲稱遭到前民主黨總統拜登（Joe Biden）政府針對的個人，其中包括那些曾參與2021年1月國會山莊騷亂，因襲擊警務人員而被判入獄的人士。

馬艾提到3名共和黨人，參議員蒂利斯（Thom Tillis）、卡西迪（Bill Cassidy）和麥康奈爾（Mitch McConnell），他們都選擇不角逐連任，將在今年11月的中期選舉後退休。

馬艾認為，正因為他們「快將退休」，他們最近都勇於批評特朗普打算建立「反武器化基金」的荒謬。

其中，蒂利斯認為基金是「極其愚蠢、荒謬或考慮不周的想法。」(stupid on stilts）;卡西迪則抨擊基金是「秘密資金」（slush funds）；麥康奈爾就認為基金是「一個專門用來支付襲警者的秘密基金」，整件事「極度愚蠢且道德敗壞」。

馬艾語帶嘲諷地表示：「我想這算是進步吧，我只是希望他（麥康奈爾）生前也能這樣說話。」（編按：麥康奈爾已年屆84歲，過去曾多次摔倒，馬艾在這裏語帶相關地暗示他早已是個「活死人」，或政治生涯早已終結）。