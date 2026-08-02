西班牙休達偷渡潮67死　政府加裝500米浮動屏障防非法移民湧入

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）近日爆發大規模的非法移民湧入事件，西班牙政府8月1日（周六）表示，他們正在摩洛哥與休達之間的海堤附近安裝一道長500米的浮動圍欄。7月30日，數萬名非法移民湧入西班牙領土，引發歐洲各國對西班牙邊境管制能力的質疑。



據《紐約時報》報道，西班牙內政部發布公告之際，絕大多數已入境的非法移民似乎已經離開位於休達。

據西班牙內政部稱，截至當地時間7月31日下午較晚時候，從摩洛哥湧入的約5至6萬人中，至少有4.83萬人已返回摩洛哥，而當晚仍有數百人繼續離開。西班牙政府駐休達的新聞官表示，至少有67人在試圖進入該市時喪生。

休達的偷渡潮危機促使20多個歐盟國家聯名致函歐盟委員會，要求召開內政部長緊急會議。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）也致函歐盟委員會，捍衛其政府的移民政策，並指責那些呼籲暫停西班牙在歐盟自由流動區內資格的人「自私自利」。

據報道，進入休達的非法移民大多是尋求工作的年輕摩洛哥男子。

西班牙政府目前似乎專注於加強休達與摩洛哥的邊境管制。7月31日，桑切斯表示，西班牙將安裝浮標，「以建立一道隔離屏障，一道物理屏障，即使只是視覺屏障。」

2026年7月31日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在休達（Ceuta）發表聲明，正值大量非法移民從摩洛哥湧入西班牙領土。（Reuters）

桑切斯又指，這些浮標也將符合西班牙最高法院最近的一項裁決，該裁決可能間接導致日前非法移民的大量湧入。

桑切斯指責人口販運者散播對裁決的曲解。該裁決規定，除非移民在試圖抵達西班牙領土時繞過了障礙物，否則在海上被攔截的移民不能立即被遣返。

內政部在聲明中表示，新的屏障是一個長500米的充氣圍欄，其延伸至水面以下一米處。內政部也表示，西班牙海軍將提供一圈錨定浮標來加強屏障。

來自人權觀察組織負責難民和移民權利的新特蘭女士（Judith Sunderland）形容西班牙的計劃「令人擔憂」。她認為：「很難想像政府將如何攔截試圖繞過屏障的人。」她回憶起2014年的一宗事件：當時西班牙國民警衛隊向一群試圖從海上抵達休達的移民發射橡膠子彈，造成至少15人死亡。

2026年7月31日，西班牙休達（Ceuta）拍攝的畫面顯示，來自摩洛哥的非法移民聚集在邊境圍欄旁，他們遊過海域，進入西班牙邊境。（Reuters）

桑切斯的右翼政敵利用這場危機，指責他在移民問題上過於寬鬆，他們稱這項新措施不足。主要反對黨保守派人民黨黨魁Alberto Núñez Feijóo日前表示：「你不能通過在海裏放置浮標來確保邊境安全。」