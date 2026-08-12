西班牙球星洛迪攜女友度假𥄫女　複製經典迷因圖　網民笑中場本能

西班牙和曼城球星洛迪（Rodri）的轉會傳聞近日鬧得沸沸揚揚，外界盛傳他將轉投皇家馬德里或巴塞隆拿。洛迪本人就懶理這些傳言，在協助西班牙奪得世界盃後被拍到與女友在伊維薩島（Ibiza）度假。網上流傳的一張照片，可以見到洛迪在碼頭一手牽着女友，同一時間卻在打量身旁身穿泳衣的性感美女，神還原網上知名的「分心男友」（distracted boyfriend）迷因圖。有網民就笑稱這只是頂級防守中場在場上「一眼關七」的本能。



洪都拉斯《先驅報》（El Heraldo）8月7日報道，在伊維薩島度假期間，洛迪被拍到與交往多年的女友羅拉 (Laura Iglesias) 手牽手散步，但他卻轉頭望向左邊一位身穿比基尼的美女。

這張照片讓人聯想到西班牙攝影師Antonio Guillem 2015年拍攝的一張著名照片：照片中，一個身穿襯衫的男人轉頭去看一位身穿紅色上衣路過的女人，而他身邊的女人則回頭表示不滿。

這張照片後來成為網上最受歡迎的迷因圖之一，用來形容人們被新鮮事物誘惑而忽略自己身邊人和事的情景。

不少網民皆表示，洛迪在相中當時的肢體語言和「被斷正」的表情與「分心男友」的迷因圖非常相似。

洛迪是西班牙和曼城的防守中場，以快速觀察對手並迅速化解危險的能力而聞名。他能按照對手的位置，透過巧妙的傳球，協助隊友發動反擊。

看見洛迪的照片，球迷們紛紛調侃，將他觀察周圍對手和掃視身邊美女的能力進行了有趣的對比。

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亦有網民將洛迪的行為與他近來的轉會傳聞相提並論。有人形容洛迪手拖着的女友是他現時效力的曼城，而他偷望的女子就是他想轉投的巴塞隆拿。