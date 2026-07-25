俄羅斯辦另類「Game of Thrones」　參賽者鬥快喝光馬桶液體惹議

俄羅斯斯塔夫羅波爾（Stavropol）近日舉辦了一場奇怪的比賽，引發社群媒體熱議。一家衛浴設備品牌舉辦名為「馬桶座之王」（Game of Thrones）的比賽，將飲料放在馬桶座裏，讓參賽者用吸管在「馬桶裏」喝水。由於冠軍可以獲得10萬盧布（約1萬港元）獎金，吸引不少人參加。



據ODDITYCENTRAL報道，這場另類競賽吸引了數十名參賽者挑戰。主辦單位將選手分成每組7人的小組，每位參賽者必須以最快速度喝完放置於新馬桶中的飲料，該輪速度最快者才能進入下一階段。

俄羅斯一家衛浴設備品牌舉辦名為「馬桶座之王」（Game of Thrones）的比賽，將飲料放在馬桶座裏，讓參賽者用吸管在「馬桶裏」喝水。（X@nexta_tv）

俄羅斯馬桶座之王Game of Thrones激戰現場：

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雖然主辦方強調，活動使用的是全新的馬桶設備，並非使用過的衛浴用品，但這項特殊比賽仍讓不少網友十分震驚。參賽者必須坐在馬桶旁，拿起大吸管，直接從馬桶裏的容器飲用飲料，畫面看起來相當獵奇，也成為網路瘋傳的焦點。

第二階段比賽則更考驗參賽者耐力。前一輪勝出的7名參賽者，需要坐在馬桶座上，持續維持坐姿，最後仍留在馬桶座上的人，便成為「馬桶座之王」，拿下冠軍。

目前尚不清楚最後是哪位參賽者贏得10萬盧布獎金，但主辦單位透露，比賽持續長達10小時，只有2名參賽者選擇退出，其餘選手仍持續挑戰。活動影片曝光後迅速在社群媒體上瘋傳，不過卻遭到許多人批評。不少網友認為活動內容讓人不適，甚至形容：

（這是一種）羞辱性的娛樂。

部分網友認為，雖然創意行銷可以吸引目光，但將衛浴用品與飲食挑戰結合，可能跨越了大眾能接受的界線。也有人質疑，品牌為了製造話題而設計如此極端的活動，是否值得。

面對爭議，主辦方則認為，這場比賽原本就是希望透過新奇方式吸引消費者注意，並為品牌創造話題。獲勝的參賽者也順利抱回獎金，只能說是「一個願打，一個願挨」。這場「馬桶座之王」究竟是成功的噱頭行銷，還是跨越道德底線的荒謬鬧劇，恐怕在每位網友心中都有不同的答案。

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