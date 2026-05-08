暗指「除掉特朗普」？美自訂車牌「FDT8647」被指政治羞辱遭撤銷
撰文：中天新聞網
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美國新澤西州機動車委員會（MVC）近日決定撤銷一組引發爭議的客製車牌「FDT8647」，原因是遭外界解讀帶有針對美國總統特朗普（Donald Trump）的政治羞辱與暴力暗示。
「FDT8647」被指恐嚇特朗普
美國《紐約郵報》報道，這組車牌早在2025年4月就獲核准，卻在近日因社群媒體瘋傳，才引發關注，根據照片顯示，該車牌懸掛於一輛Subaru Outback車尾，地點位於新澤西州默瑟郡（Mercer County）一帶。
報導指出，其中「FDT」普遍被解讀為「F*** Donald Trump」縮寫；而「86」原本是餐廳術語，意指「移除」或「趕走」，但近年在美國政治語境中，逐漸被部分人士延伸解讀為「除掉某人」。至於「47」則被認為影射特朗普是美國第47任總統。
報導表示，這組數字之所以格外敏感，與美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）事件有關。科米曾於2025年5月在IG張貼一張海灘貝殼排成「8647」的照片，遭美國司法部認定涉及對總統的威脅，起訴調查。
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