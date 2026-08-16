日本綜藝女王Rola曬插花辣照「背部全空」惹議　網批：不會看場合

撰文：聯合新聞網
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曾經紅遍日本綜藝圈的「綜藝女王」Rola（蘿拉），近年將生活重心移往美國洛杉磯，鮮少在螢光幕前曝光。日前她在Instagram分享了一張極具日式風情的插花照，沒想到卻因為身上那件大尺度清涼洋裝，引發網友熱烈討論，更有人批評她的穿搭「完全不看場合」。

日本女星蘿拉（ローラ）8月13日在Instagram發文稱，自己在盂蘭盆節前就開始練習花藝，並曬出自己插花的照片，只見她坐在日式房間內，一手拿著花枝，身穿黑色連身裙，但服裝側邊、背部幾乎全空，露出大片肌膚，近似內衣的造型與傳統插花場景形成強烈反差，隨即引發網友討論。

曾經紅遍日本綜藝圈的「綜藝女王」Rola（蘿拉），日前在Instagram分享了一張極具日式風情的插花照，沒想到卻因為身上那件大尺度清涼洋裝，引發網友熱烈討論。（Instagram@rolaofficial）

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蘿拉過去以模特兒、藝人身份活躍於日本演藝圈，約2010年憑藉不拘小節的說話風格爆紅，巔峰時一年演出超過200個電視節目，更被封為「綜藝女王」。不過近年她將生活與工作重心轉往美國洛杉磯，並創立主打環保理念的品牌「StudioR330」，電視曝光度也大幅減少，該品牌已於今年7月底結束營運。

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據日媒《女性自身》報道，蘿拉近年幾乎以社群平台作為主要曝光渠道，除了偶爾登上電視節目外，已鮮少出現在螢光幕前。她最近一次電視演出是在7月25日播出的富士電視台益智節目《Quiz $ Millionaire》。

而這次蘿拉分享插花照後，穿搭卻成為討論焦點，不少網友認為服裝與傳統文化場合格格不入，留言表示：

「露太多了」
「這是什麼穿搭」
「服裝沒有品味」
「喜歡怎麼穿是她的自由，但露這麼多和花道不搭」

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但也有人支持蘿拉：

「每個人都有自己的個性，所以我認為保持穿衣自由是好事」
「這是個多元的時代，蘿拉太漂亮了」
「穿上漂亮的衣服，讓自己沉浸在喜愛的插花藝術中，真是太棒了」
「太美了，連背影都很好看」

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事實上，蘿拉過去也曾因農業活動時的穿著引發爭議。她先前曾在社群分享自己到新潟縣從事農業工作的畫面，其中一幕穿著露出大腿的短褲、赤腳下田插秧，部分網友提醒田裏可能有水蛭，認為應該穿長靴或避免穿短褲。她也曾穿著背心搭配緊身褲、手持鐮刀從事農務，讓部分網友認為：

「不切實際」
「好像在嘲笑農田工作」

但也有人認為穿著本來就是個人自由。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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