京都假藝伎誘客「性暗示索金」惡搞影片瘋傳　日網氣炸：侮辱文化

日本古都京都近日因一段爭議影片在國際社群平台瘋傳，引發輿論譁然。影片中，一名疑似打扮成藝伎的女子在街頭對外國男性遊客做出性暗示動作，並以手勢索取金錢，男子付款後卻僅收到一支牙刷，相關畫面被視為以惡搞形式包裝的詐騙情節，在日本與海外網路上掀起討論。



綜合網路流傳影片內容，該女子身穿類似傳統藝伎服飾，在街頭主動接近男性遊客，並做出具暗示性的肢體動作與金額手勢。男子隨後掏出現金，但女子收錢後僅給予牙刷即離開現場，讓對方當場錯愕。影片以娛樂或整人形式呈現，但涉及金錢與性暗示，仍引發爭議。

一名日本藝伎在街頭暗示性交易的影片在網路上瘋傳，誇張畫面曝光引日網怒轟「玷污日本傳統文化形象」。（圖／翻攝自Ｘ）

假藝伎「性暗示索金」惡搞影片畫面曝光：

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事件曝光後，日本網友反應激烈，不少人質疑該女子並非真正藝伎，指出其服裝穿著與儀態均與正統藝伎文化差異甚大，批評此舉不僅涉及不當行為，也可能誤導外國遊客對日本傳統文化的認知。部分留言更直指此類內容「刻意醜化文化形象」，呼籲相關單位關注。

此事也再度引發對觀光區「文化扮演亂象」的討論。京都祇園等歷史街區長期吸引大量遊客，不少旅客會租借和服體驗，但近年亦出現部分不當行為或惡搞影片，對當地形象造成影響。專家指出，若未妥善管理，恐讓傳統文化被過度娛樂化甚至曲解。

目前尚未有官方單位針對該影片來源或真實性作出說明，但隨著影片持續在國際社群擴散，相關爭議仍在延燒。外界普遍認為，如何在發展觀光與維護文化尊嚴之間取得平衡，將是京都等觀光城市面臨的重要課題。

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