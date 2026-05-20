避孕套也漲價？中東局勢引發「原油休克」　東南亞多個行業受創

中東戰火延燒三個月，一場由國際油價暴漲引發的「原油休克」（Oil Shock）正化作一場無形的經濟海嘯，全面席捲東南亞的實體產業。從航空、餐飲、賭場巨頭，到輪胎供應鏈甚至安全套製造，大批東南亞企業近日集體拉響利潤警報，警告生產成本飆升與消費需求崩塌的「雙重寒冬」已經到來。



據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師蘇菲安蒂統計，菲律賓和泰國企業的盈利預期下調幅度最大。菲律賓幾乎全部燃料從中東進口，通脹率已飆升至三年來的最高水平；泰國經濟則高度依賴旅遊業。

2026年3月24日，數據顯示，亞洲各國的戰略石油儲備存量有顯著差異。（香港01）

亞洲多國受石油短缺影響：

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馬來西亞和印度尼西亞的表現相對較好，馬印主要得益於大宗商品價格走強，這在一定程度上抵消了能源成本的漲幅。與此同時，由於供應路線中斷，新加坡和越南的企業正面臨物流成本上升的壓力。

航空業

為應對航空燃油價格飆升，亞洲航空、新加坡航空和泰國航空相繼調高票價、徵收燃油附加費、削減航線和加強支出管控。越南航空則啟動應急預案，儘量減少營運干擾。

負責管理泰國多個主要機場的泰國機場公司說，機票價格上漲和航班取消已經開始影響客流量，公司不得不推出獎勵和折扣優惠。

食品與零售業

菲律賓跨國炸雞連鎖店快樂蜂集團（Jollibee）稱，由於大宗商品和供應鏈成本上升，利潤下降了39%，促使集團重新評估擴張計劃。

Jollibee 提供漢堡和炸雞等速食。（吳嘉俊攝）

泰國正大食品公司警告，貨運中斷影響動物飼料供應，運輸成本和原材料價格可能繼續攀升。

賭場業者雲頂新加坡指出，機票價格和生活費上漲，導致旅遊需求疲軟，消費慾望下降。

菲律賓電信服務供應商環球電信（Globe Telecom）預計，物價攀升將給家庭預算帶來壓力。

能源與石油化學業霍爾木茲海峽周邊的緊張局勢威脅關鍵原材料的運輸，能源與石化企業紛紛尋找其他供貨來源以及增加庫存。

泰國國家石油公司稱，已從衝突地區以外尋獲額外的石油供應。暹羅水泥公司因原料短缺，暫停了部分化工業務。

醫療保健與金融服務業

在熱門的醫療旅遊目的地泰國，曼谷杜斯特醫療服務集團說，到泰國求醫的中東病人減少了，生活費上漲也可能導致消費者推遲非必要的手術。

2026年4月21日，全球最大安全套生產商「康樂」（Karex Bhd）行政總裁Goh Miah Kiat4月21日確認，其公司產品價格提高20%至30%。（Reuters）

總部位於馬來西亞的全球最大避孕套製造商康樂公司（Karex）因油基化學品供應受干擾，將旗下產品價格上調多達30%。全球最大橡膠手套製造商頂級手套公司（Top Glove）也因原材料短缺而調高售價。

經濟增長放緩和消費需求疲軟加劇放貸風險，東南亞金融機構包括泰國匯商銀行和菲律賓金融銀行預期更多貸款可能收不回來，為此增加了貸款損失準備金。

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輪胎製造業

油價飆升和航運中斷推高了輪胎生產成本，這可能進而衝擊貨運、送貨車隊、巴士和農用設備等行業。

東南亞是全球輪胎製造中心之一，為北美洲、歐洲和亞洲市場供應產品，面臨的壓力尤為沉重。

米芝蓮輪胎（GettyImages）

輪胎巨頭紛紛申訴，財務壓力日益加劇。米芝蓮（Michelin）稱，中東衝突若持續，可能導致原材料、能源和物流成本增加超過4億歐元（約36億港元）。

鄧祿普（Dunlop）和飛勁輪胎（Falken）製造商日本住友橡膠工業株式會社說，投入成本上升侵蝕利潤，部分市場的輪胎售價不得不上調。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】