中東局勢衝擊泰國旅遊　五星酒店腰斬房價求生　一晚不到300美元

中東局勢驟然升温重創泰國旅遊業，隨着傳統上穩定的外國遊客來源逐漸枯竭，泰國豪華酒店正試圖通過大幅折扣來吸引當地遊客。



往年5月至10月的雨季期間，泰國酒店會紛紛推出各種優惠和折扣，以期在旅遊淡季吸引客人。但今年3月，上網搜索泰國酒店優惠，就可以輕易找到超值優惠。

曼谷文華東方酒店（曼谷文華東方酒店官網）

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曼谷歷史悠久的文華東方酒店坐擁標誌性的河畔美景，平時入住每晚要價近1000美元（約7800港元），可現在這家五星級酒店入住價格不到300美元，還包含管家服務和早餐。

泰國南部安達曼海岸的隱世瑰寶萊利海灘（Railay Beach）一家位於石灰岩懸崖的海濱度假村目前一晚只要價430美元，相當於平時價格的近50%。

中東戰事導致許多航班取消，其中包括對泰國至關重要的歐亞航線，這使得出行變得更加複雜且昂貴，從而影響了迎客數量。衝突爆發至今僅數周，來自歐洲和中東的遊客數量就已比往常水平低了16%。

旅遊業是泰國主要經濟支柱之一，產出約佔國內生產總值（GDP）的五分之一，若持續放緩，這將對仍在從疫情中復甦的旅遊業造成衝擊。

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泰國旅遊局今年的目標是吸引約3700萬名外國遊客，較2025年增長超過11%，但這一目標似乎越來越難以實現。若入境遊客數低於3300萬，將意味着連續第二年出現下滑。截至3月中旬，已有790萬名遊客到訪泰國，其中中國、馬來西亞和俄羅斯是最大的客源市場。

泰國旅遊官員警告稱，油價持續上漲可能會進一步削弱旅遊需求。

諮詢公司C9 Hotelworks董事總經理巴內特說：

有很多令人擔憂的因素，受影響最大的將是大眾旅遊市場。看看去年的數據，泰國還能實現目標嗎？今年的目標顯然難以實現。

他指出，高端市場的遊客通常對價格上漲不太敏感，但近期的降價預示着一種轉變。過去三年飆升的客房價格開始回落，部分原因在於新增供應的增加，尤其是在曼谷，以及人們預計世界盃期間需求將趨弱，因為很多人選擇在家觀看比賽。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】