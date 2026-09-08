特朗普招牌金髮消失　媒體質疑染髮或戴假髮：他的頭髮怎麼了？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前走下空軍一號（Air Force One）的照片在網上引發熱議，照片中特朗普的髮色似乎比他標誌性的金髮更深色。外國媒體質疑特朗普可能是染了髮或是配戴假髮。



據英國《獨立報》報道，長期以來，特朗普都面對諸多有關他髮型的種種猜測，尤其是這位80歲老人是否戴了假髮，而這些新照片無疑讓傳言更加甚囂塵上。

記者魯帕爾（Aaron Rupar）9月5日（上周六）在網上發文問到：「特朗普的頭髮到底是怎麼回事？」

特朗普4日（上周五）身穿海軍藍西裝，戴上黃色領帶，出現在新澤西州莫里斯敦機場的停機坪上，向記者揮手致意。顯然，他換了新髮型。他週末在位於貝德明斯特的高爾夫俱樂部度過。

律師康威（George Conway）在網上表示：「按照美國憲法第二十五修正案，應該對他的頭髮採取一些措施。」暗示特朗普應該改變他的髮型。

記者阿里（Yashar Ali）在機場發布了特朗普的照片，並寫道：「這髮型？？？如果不是我自己從Getty圖片庫找到的照片，我都不敢相信。」

另一位經常批評特朗普的前共和黨眾議員金辛格（Adam Kinzinger）用大寫字母寫道：「你在開玩笑吧？」

報道指，許多網民在網上嘲笑特朗普的髮型。

記者法斯特（Molly Jong-Fast）在網上指：「特朗普現在變成棕髮了！」

2026年9月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在新澤西州莫里斯敦市政機場走下空軍一號（Air Force One）後豎起了大拇指。（Reuters）

8月，特朗普的頭髮也曾引起人們的關注，但這次的原因不一樣，他原本的金髮如今看起來更亮更濃密了。