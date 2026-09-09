《South Park》宣佈改名《South America》　嘲諷特朗普頻頻改名

美國知名動畫《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）9月8日在社交平台宣佈改名，第29季起改稱《南美洲》（South America），藉此嘲諷總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期推動的地名更改政策，以及科技公司跟進調整地圖名稱的作法。



衛報報道，動畫的創作者斯通（Matt Stone）及帕克（Trey Parker）稱，受蘋果與Google「勇氣與愛國心」啟發改名，並「感謝」母企派拉蒙天舞（Paramount Skydance）。該公司由特朗普盟友埃里森（David Ellison）持有，在特朗普政府批准其1,110億美元（約8,658億港元）併購華納兄弟探索（WBD）後，將成美國最大傳媒集團。此舉引發創意界抨擊。

《衰仔樂園》1997年首播，屢奪艾美獎，長為特朗普政府眼中釘。製作方曾繪特朗普與撒旦同眠、下體細小，並將前國土安全部長諾姆（Kristi Noem）描繪成殺犬者。8月劇集編劇購入trumpkennedycenter.org網域，預言特朗普會更改甘迺迪中心之名。

動畫諷刺劇《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）宣佈易名，第29季起改稱《南美洲》。（X@DiscussingFilm）

近日，特朗普在社交平台貼上AI影片，建議把新墨西哥州改名「新美洲」，民主黨斥其轉移公眾對伊朗戰事及物價上升視線。改名早成特朗普慣技：他去年初將墨西哥灣改為「美國灣」，上月美加貿易緊張推動安大略湖改稱「美國湖」，惟聯邦政府無權改州名。