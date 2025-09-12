Charlie Kirk遇刺 | 生前遭《衰仔樂園》惡搞　喜劇中心抽起重播

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）出席公開活動時遭到槍殺。喜劇中心頻道（Comedy Central）已取消原定重播《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）諷刺柯克劇集的計劃。



霍士新聞（Fox News）報道，《衰仔樂園》第27季的第2集「Got a Nut」諷刺了柯克在大學校園與學生辯論的場景。該集目前仍可在Paramount+和On Demand上觀看，但霍士新聞已確認，該集將從喜劇中心的有線電視常規播出時段中下架。

根據喜劇中心頻道網上公布的節目表，頻道將在重播《衰仔樂園》時，直接跳過第27季的第二集。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

柯克生前曾向霍士新聞表示，自己很欣賞《衰仔樂園》對他的惡搞。「我覺得這挺搞笑的，也體現了我們的運動所取得的文化影響力和共鳴。所以，我把這視為一種榮譽。」