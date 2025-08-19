用《衰仔樂園》諷賴清德影片爆紅　百年老黨國民黨變年輕了？

台灣第三核能發電廠重啟公投在即，最大在野黨國民黨推出一部嘲諷台灣總統賴清德的短片，在社群平台爆紅。不少台灣網民驚訝，刻板印象中的「老藍男」國民黨，怎麼突然變年輕了？



據公視新聞網報道，台灣最後一部核電機組核三廠二號機在運轉40年後，今年5月17日停機並進入除役期，台灣也正式邁入被執政的民進黨奉為神主牌的「非核家園」時代。



不過，支持核三延役的兩大在野黨國民黨和民眾黨，憑借立法院的多數席次，使重啓核三的公投提案在停機三日後便通過。這個星期六（8月23日），核三重啟公投將與針對七名國民黨立法委員的第二波罷免案同日投票，再度掀起是否需要核能的討論。

隨著公投日臨近，國民黨上個星期四（14日）在多個社媒平台發佈挺核宣傳片，稱「支持核三延役，換回電價穩定，用電更安心」，呼籲民眾在公投時投下同意票來「制衡民進黨的傲慢」。

讓不少台灣網民眼前一亮的是，這部短片模仿美國成人政治諷刺動畫《南方公園》風格，嘲諷包括賴清德在內的多名綠營政治人物，短短60秒的視頻充滿各種台灣政治梗。

2019年台灣曾舉辦反核要綠能的遊行。 (Getty Images)

視頻一開始，形似賴清德的「萊爾（Liar，說謊者）校長」，駕駛一輛校車行駛在馬路上。車身上畫有「團結十講」字樣（賴清德「團結國家十講」多次引起爭議）和「八炯鷹」圖案（反共網紅八炯在挺大罷免活動中被指用納粹老鷹圖騰），天空中一排青鳥（民進黨支持者）追隨著校車。

校車上，除了開車的萊爾校長外，還坐著「口齒不清」拐杖男、粉衣女子、眼鏡男和說英語的傑森，分別形似力挺大罷免的民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨前立委高嘉瑜，以及挺核的和碩董事長童子賢和英偉達創始人黃仁勳。

車上路後，「高嘉瑜」首先吐槽萊爾校長「乘客都說你走錯726公路，整個大罷免大迷路」，意指7月26日對24名國民黨立委的首波大罷免投票全軍覆沒。萊爾校長在聽完「柯建銘」語焉不詳的指導（柯建銘因車禍導致講話含糊）後，回應稱「沒錯，那是因為你們智商不足啊」（罷免團體曾指不同意罷免的選民智商低）。

最大在野黨國民黨推出一部嘲諷台灣總統賴清德的短片，在社群平台爆紅。

「高嘉瑜」隨後不滿道：「你再這樣我要唱歌囉」（高嘉瑜以唱歌常走音為人熟知），但很快被警車帶走。有親藍臉書粉絲專頁解讀稱，有人提出反對意見就被抓走，是在反諷賴清德「執政查水表、司法迫害」。

緊接著，萊爾校長再問車上眾人「沒意見了吧，大家讚成嗎」，並點名「傑森」發表意見。「黃仁勳」隨即以英語說：「我們學校的電腦教室應該要用核電。」「童子賢」也附和：「時代不一樣，用核能已是各國趨勢。」

萊爾校長隨後與「黃仁勳」和「童子賢」下車溝通：「不能這樣啦，非核家園是當年招生賣點啊。」「黃仁勳」便建議通過投票來解決分歧，萊爾校長爽快答應稱「投票好」。

不過，「黃仁勳」和「童子賢」都投票挺核能，僅萊爾校長支持非核，但他仍高興地說「一比二，太好了，那就是我贏了」，隨即將傻眼的兩人丟在原地，一聲「再見」後便駕車揚長而去。

最大在野黨國民黨推出一部嘲諷台灣總統賴清德的短片，在社群平台爆紅。

影片最後，除了萊爾校長與「柯建銘」外，校車上的乘客已經換了一批，分別形似民進黨立委王義川、八炯和反共網紅「閩南狼」等綠營爭議人物。萊爾校長最後還說出賴清德曾演講的「不是表決多數贏就可以」金句，視頻至此畫下句點。

政治迷因和笑點的密集，讓這支視頻上線短短兩天便在YouTube獲得逾20萬次播放量，打破國民黨開設YouTube官方頻道16年來的紀錄，截至星期一（18日），僅在YouTube和Facebook的播放量就已突破百萬次。

但在民進黨支持者聚集的社交平台Threads上，不少網民指責國民黨抄襲《南方公園》，綠營名嘴也在政論節目上批評，視頻是對柯建銘的人身攻擊。

據台視新聞報道，隨著話題延燒，綠營支持者也推出反諷版本，將國民黨黨主席熱門人選盧秀燕與現任黨主席朱立倫卡通化，暗喻盧秀燕不選黨主席，是為了避免接下「爛攤子」。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧星期天（17日）說，國民黨未經授權就直接拿熱門知識產權（IP）來當廣告，廣告內容還是不實的、當事人沒講過的話硬塞進他嘴裡，造謠、不守法治的態度一覽無遺。「這就是我們熟悉的國民黨。」

藍營支持者和許多中間選民則直呼，「這是我第一次覺得國民黨廣告跟上年輕時代了」「沒想到這輩子居然有幫國民黨點讚的一天」「國民黨終於開始有換血年輕世代的想法了」。

國民黨的年輕化挑戰

25歲的國民黨副發言人康晉瑜上星期五（15日）在臉書發文稱，萊爾校長宣傳片「造成年輕族群和網絡社群極大回響」，背後是朱立倫拍板支持年輕人，放手文傳新媒體部年輕人發想企劃，最終完成作品。

國民黨主席朱立倫。（國民黨提供）

他說：「國民黨的不一樣，來自一位領導者願意讓年輕世代替這塊百年老店招牌注入活血、新生命。」

朱立倫曾坦言，「老舊」「保守」「親中賣台」是貼在國民黨身上的標籤，讓年輕人對國民黨望而卻步，不敢公開支持國民黨的論述，更不可能加入國民黨。

在朱立倫的主政下，國民黨近年在青年工作上動作頻頻，去年3月成立青年數位委員會「KMT Studio」，又在去年9月啓動「KMT接班人計劃」。他說：「年輕化改革是我最重視，也是國民黨永續發展最重要的方向。」

據ETToday新聞雲報道，國民黨青年黨部前主任陳冠安今年1月受訪時說，國民黨與民進黨在青年培育上有大不同，民進黨靠派系滋養年輕人，資源豐厚，一直以來的核心價值也較受年輕人青睞，而國民黨連理念論述都被青年打上負面標籤，對招募人才是很大的困難。

親綠的台灣民意基金會，今年4月最新一份有區分年齡層的政黨支持傾向民調顯示，20歲至24歲的台灣年輕人中，僅13.6%的人支持國民黨，25歲至34歲人群中，國民黨也只有12.6%的支持率，均大幅落後民進黨。

親藍的TVBS去年8月所做的「賴清德就職百日民調」也顯示，如果重新進行總統投票，20歲至29歲年輕選民中，僅10%的人會投給國民黨，30歲至39歲群體中，國民黨支持率也只有20%，遠低於民進黨和民眾黨。

固守「一中各表」立場的國民黨已失去政權近10年，隨著「老藍男」們逐漸離場，如何拉近國民黨與台灣「天然獨世代」之間的巨大鴻溝，能在多大程度上獲得年輕人認同，或將決定這個「外來政黨」在台灣的未來。