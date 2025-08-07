《衰仔樂園》繼續惡搞國土安全部　特朗普政府隔空掀罵戰

美國政治諷刺動畫《衰仔樂園》（South Park，又譯南方公園或南方四賤客）在時隔兩年後再出新一季動畫節目，矛頭直指特朗普政府。繼首集描繪特朗普裸着身子向撒旦獻媚，第二集再以副總統萬斯（JD Vance）及國土安全部長諾姆（Kristi Noem）作惡搞對象，引發製作單位與白宮隔空罵戰。



《衰仔樂園》7月下旬發布新一季度動畫引發關注，在那期的動畫當中的特朗普脫下西裝，裸露全身，躺在撒旦身邊求歡但遭拒絕。動畫播出後甫引來白宮還擊：「這個節目已經20多年沒有人關注，只靠一些毫無新意的點子來博取關注。特朗普在短短6個月，兌現的承諾比我國史上任何一名總統都多，沒有四流節目能破壞特朗普的勢頭。」

在周三播出的第二集動畫中，國土安全部長諾姆成為主角，帶隊美國移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民，指示執法人員：「記得，只拘捕啡色的。」在同一集，萬斯也被描繪成特朗普的幼兒跟班，在海湖莊園跟着特朗普跑，惹起特朗普惱火。

第二集播出後又再引發當局回應。國土安全部使用了該集動畫預告截圖，在X發貼呼籲加入ICE。《衰仔樂園》製作方在網上反擊：「稍等，不是說我們沒有人關注了？」