美媒實測首位AI女演員Tilly Norwood炒車　無法即時演繹喪狗之痛

荷里活首位AI女演員諾伍德（Tilly Norwood）近日首次在鏡頭前完成專訪。美媒記者透過視像通話，要求諾伍德即場進行一次試鏡：即興表演一段她剛剛得知愛犬去世的場景。諾伍德似乎被這個要求「考起」，她無法即時演繹喪狗之痛，指這個要求很難，並聲稱如果這是試鏡，她大概會站在原地一動也不動。



參與訪問的美媒記者表示：「事實上，諾伍德根本不會演戲。她，或者說它，需要來自後台的一系列的提示（prompt）才知道該做甚麼。」記者又指出，即使有了初始提示，這位AI演員也無法完成上述這場戲。

Tilly Norwood的創作者在IG上傳其「演出」片段：

創造諾伍德的公司 Particle 6 其後用電腦花了數小時，才成功讓這位AI演員最終向美媒提完整的演出畫面。

然而，AI演員的期望與現實表現差距巨大。諾伍德的創造者范德維爾登（Eline Van der Velden）其後亦接受美媒訪問，她表示希望自己創造的AI演員能夠成為下一位施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）或妮妲莉寶雯（Natalie Portman）。

范德維爾登解釋：「她（諾伍德）並非要取代傳統電影製作中的任何環節。設計她的初衷並非如此。她也從未被設計用來取代任何演員。」

然而，她的觀點可能不被演藝界認同，尤其是在荷里活。

荷里活首位AI女演員Tilly Norwood：

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美國編劇工會（WGA）和美國演員工會（SAG-AFTRA）將生成式AI視為對人類勞動、薪資和創意的存在威脅，於2023年發起了一場持續近四個月的歷史性罷工。

據外媒報道，諾伍德目前仍未參與任何已上映的電影，但她將主演一部即將上映的長篇喜劇《錯位》（Misaligned）。

荷里活首位AI女演員Tilly Norwood：

據《荷里活報道者》（The Hollywood Reporter）報道，該片被描述為「混合製作」（a hybrid production），傳統意義上的導演、編劇和剪輯師將與AI科技專家直接合作。