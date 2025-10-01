100% AI女演員Tilly Norwood出道　Emily Blunt等影星群起反對

一位聲稱100%人工智能生成，名為Tilly Norwood的女演員近日首次亮相，其製片人更表示Tilly Norwood已獲得不少電影公司高管的青睞。事件已在網上引發巨大爭議，美國演員工會（Sag-Aftra）對這一行為表示譴責，並稱Tilly Norwood的創作者「盜用了（演員們）的演出素材」。



據路透社報道，Tilly Norwood 9月27日（上周六）在蘇黎世舉行的電影行業活動中亮相，荷里活業界對此議論紛紛。

Tilly Norwood在20秒的短片中，展示其可輕鬆扮演多重不同角色：

在Tilly Norwood的官方發布會上，她以20秒時長的短片亮相，展現了這位栩栩如生的角色，一位二十多歲的虛構少女，與任何現實生活中的明星近乎毫無差別。

荷蘭演員兼製片人Eline Van der Velden在蘇黎世峰會的演講中表示，該項目開始引起人們的注意。她位於倫敦的AI工作室Particle6創造了Tilly Norwood。

荷里活刊物《綜藝》（Variety）引述Van der Velden指，在經歷了多月的質疑之後，演員經紀人開始對她說：「我們需要和你們合作做點什麼。」她表示，距離業界宣布一項史無前例的經紀協議可能只有數月時間。

美國演員工會在最近一輪與製片商和串流平台供應商的合約談判中，一個核心問題就是擔心荷里活的演員和編劇會遭到AI生成的劇本和演員剝削，甚至取代。

電腦生成的影像對影視產業而言並不陌生，最近，AI軟件就以各種效果出現，例如「減齡」技術，讓演員能夠飾演更年輕的自己。

曾出演《穿Prada的惡魔》的荷里活影星艾美莉賓特（Emily Blunt）對事態發展表示震驚：「我的天哪，我們完蛋了。這真的太可怕了，拜託，經紀公司，別再這樣做了。求你求你停下來。」

對此，Van der Velden在網上發聲明表示：「對於那些對我創造的AI角色Tilly Norwood表達憤怒的人，她並非人類的替代品，而是一件具創造性的作品，一件藝術品。就像之前的許多藝術形式一樣，她引發了討論，這本身就展現了創造力的力量。AI並非人類的替代品，而是一種新的工具或畫筆。」

Tilly Norwood早在今年7月就在一部短劇《AI Commissioner》中粉墨登場，該片探討電視製作的未來。她擁有個人社交平台帳戶。Van der Velden期望能將Tilly Norwood培養成下一位 施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）或妮妲莉寶雯（Natalie Portman）。