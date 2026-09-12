日本女星橋本環奈遊新加坡勁放肆　擘大口與魚尾獅玩接水笑死網民

日本知名女演員橋本環奈近日更新了她的官方X帳戶，她發布了早前在新加坡旅遊的兩張私密照片。只見橋本環奈站在著名景點魚尾獅公園不遠處的道路上，扭着腰做出張口接水的姿勢。這兩張不顧儀態崩壞度滿分的照片曝光後，隨即引發日本網民熱討，不少人留言表揚橋本環奈的真性情。



橋本環奈分享與魚尾獅合影的搞笑照片：

據《體育日本》報道，橋本環奈9月7日在貼文中寫道：「突然想起來要分享這些旅遊照片，之前錯過了分享的時機。哈哈。第一次去新加坡，就想做點這樣的事。」

她分享了一張在新加坡著名景點魚尾獅前拍攝的私密照片。」

報道指，在這張大膽的照片中，她弓著背，彷彿要吞下從魚尾獅嘴裡噴出的水。橋本環奈的粉絲們紛紛留言：「太搞笑了！」、「好有活力！」、「哈哈哈哈，太喜歡了！」、「環奈醬最棒了！哈哈。」

這封貼文在短短數日已獲得超過4400萬的瀏覽量以及超過88萬的點讚數。