千年一遇美少女橋本環奈玩《百萬富翁》　成功抱走千萬日圓獎金

日本「千年一遇美少女」國民女星橋本環奈在2026元旦運勢爆棚！她參加《猜謎$百萬富翁》過關斬將，還抱走1000萬日圓（約50萬港元）獎金，讓網友們忍不住高呼「運氣也太好了吧！」



橋本環奈新年運勢爆棚 猜謎節目重磅復活

橋本環奈在2026年新年第一天，就在富士電視台復活的經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）上大放異彩。這次節目睽違13年重新開播，並邀請「嵐」成員、主持人二宮和也坐鎮，來賓還有菊池風磨、ano、室剛等多位藝人一起同場較勁。沒想到，橋本環奈成為首位挑戰者就一路連過12題，最終還搶下節目史上首位拿滿獎金的紀錄。

日本「千年一遇美少女」國民女星橋本環奈在2026元旦參加《猜謎$百萬富翁》連過12題，抱走1000萬日圓獎金。（《猜謎$百萬富翁》節目截圖）

《猜謎$百萬富翁》史上首位拿滿獎金的參加者 看看橋本環奈答中最後一題的反應：

千萬大獎強運女神 最難冷知識也難不倒

最刺激的時刻出現在最後一題：

直到1987年，東京成為日本人口第一之前，哪個縣市曾是人口最多的？

選項有新瀉縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。橋本環奈一度猶豫，還使出「電話求助」，聯繫了最近合作《不良醫生》電視劇的同事大谷亮平、許豐凡，但兩人也不確定答案。最後，她憑直覺選擇新瀉縣，現場氣氛緊張到最高點。

當二宮和也確認她答對，並遞上印有1000萬日圓的支票時，全場歡聲雷動，橋本環奈自己也呆住，完全不敢相信。主持人二宮和也當場大讚她的判斷力「簡直逆天」，還笑稱這樣的好運真的太罕見。

橋本環奈在街上跳舞時被拍下「奇蹟的一張」（奇跡の一枚）照片，獲封「千年一遇美少女」。（網上圖片）

