Tesla推$225兒童平衡車秒殺　無摩打無自動駕駛　黃牛竟叫價40萬

特斯拉（Tesla）官方商店的周邊商品總是驚喜不斷！繼Cybertruck造型哨子、龍舌蘭酒杯與Cybertruck兒童卡丁車後，特斯拉近日再度無預警開賣全新「兒童平衡車」（Balance Bike for Kids）。雖然這款平衡車完全沒有摩打、螢幕或任何高科技自動駕駛配備，卻在上市後短時間內秒殺完售。更誇張的是，二手拍賣網站已經出現黃牛開價高達5萬美元（約39.2萬港元）的離譜天價！



縮小版特斯拉！鎂合金極輕車架 5段高度調整

這款專為2歲至5歲幼童設計的平衡車，延續了特斯拉一貫的極簡科技美學。經典的「極致白」車身搭配黑化細節與俐落線條，外觀宛如一台縮小版的特斯拉電動車。

特斯拉（Tesla）近日再開賣全新「兒童平衡車」（Balance Bike for Kids）。（圖／X@tesla_na）

延續Tesla極簡科技美學 不配備熒幕、馬達或自動駕駛：

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在規格與細節設計上採用輕量化鎂合金打造，兼具高強度與輕盈手感，方便幼童輕鬆操控與平衡。座椅提供5段式高度調整，能隨著孩子的成長靈活變化（官方建議幼童最小腿長約35厘米、最大承重35公斤）。並隨車附贈全套組裝工具，家長開箱後即可快速上手組裝。

一台港幣1,750元！秒殺完售掀二手市場狂潮

這款平衡車原廠定價為225美元（約1,750港元），價格雖然高於一般入門兒童自行車，但與高端童車品牌相去不遠。然而，憑藉特斯拉強大的品牌號召力，首批庫存上架後迅速被搶購一空。

隨後，全球知名拍賣平台eBay上立刻出現大量轉售商品。不少黃牛開價1,000至5,000美元（約7,800至39,000港元）不等的價格炒作，甚至有賣家直接喊出49,500至50,000美元的誇張天價！

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