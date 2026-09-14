印度男打劫銀行　「狂撒辣椒粉」當武器搶走3.7萬　半小時落網

印度馬哈拉施特拉邦日前發生一宗奇葩的銀行搶案，一名戴著白色面具的無業男子，持「辣椒粉」作為攻擊武器衝入印度國家銀行分行，朝現場工作人員眼面猛撒，並趁亂跳過櫃檯搶走價值逾3,500英鎊（約3.7萬港元）的現金。所幸銀行員工勇猛追出，與巡邏警察聯手，在案發短短半小時內就將嫌犯圍捕歸案，失竊現金也已全數追回。



蒙面男瘋狂撒辣椒粉 趁亂跳過櫃檯劫走3.7萬現金

這宗令人瞠目結舌的搶案發生於馬哈拉施特拉邦納格浦爾區（Nagpur district）的印度國家銀行（State Bank of India）分行。案發於當天下午約6點，現年28歲的波克爾（Suraj Borker）戴著白色面具突然闖入銀行，手持辣椒粉作為攻擊工具，朝毫無防備的銀行工作人員瘋狂撒去，引發現場極大恐慌。

印男搶銀行不拿槍改拿「辣椒粉」！（X@ULTIMAHORAEN）

男子向銀行員工「發射」辣椒粉：

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監視器畫面顯示，波克爾甚至在銀行內追趕工作人員，以便更精準地將辣椒粉砸向對方。趁著現場一片混亂之際，波克爾直接跳過銀行櫃檯，抓起總計約3,503英鎊（約3.7萬港元）的現金後迅速逃離現場。

欠下巨債又無業出於貪婪犯案 員工聯手巡警30分鐘落網

波克爾逃逸後，一名勇敢的銀行員工立即追了出去，並與當時正好在附近巡邏的警察合力將其圍捕。警方透露，波克爾目前處於失業狀態且身負鉅額債務，根據《印度快報》（The Indian Express）報道，警方指控波克爾純粹是「出於對金錢的貪婪」才鋌而走險。

波克爾逃逸後，一名勇敢的銀行員工立即追了出去。（X@ULTIMAHORAENX）

目前調查人員正在調閱監視器畫面，並釐清是否還有其他共犯參與企劃這宗劫，而遭劫走的現金已全部追回。監視器畫面在社群媒體上爆紅後，也引來網友熱議，有臉書用戶調侃留言：「至少他沒用槍，這真是別有一番『風味』的搶劫呢。」

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