巴基斯坦雜貨店遇劫　5歲女童1舉動感動持槍惡賊　將錢財全數歸還

巴基斯坦日前發生一宗雜貨店搶劫案，一名用布巾蒙住頭和臉部的搶匪持槍闖入，威脅店主交出金錢和手機。沒想到一旁店主的5歲女兒毫不懼怕，還想將手中的棒棒糖給搶匪，搶匪似乎被突如其來的純真之舉軟化，最終他放棄行搶，將錢財全數歸還。



5歲女童碰上搶案臨危不亂

《TrendX Pakistan》報導，雜貨店監視器畫面顯示，店主和其5歲女兒原本坐在櫃枱後方，突然有一名用布巾蒙住頭和臉部的搶匪持槍闖入，威脅店主交出金錢和手機。過程中，搶匪還多次打店主的頭，甚至作勢要揍他、開槍等，而店主5歲女兒就坐在一旁全程目睹。

巴基斯坦一名劫匪闖入便利店持槍搶劫。（Facebook@TrendX Pakistan）

劫匪原本十分囂張 多次打店主還作勢要開槍：

當搶匪拿到錢財後，準備離去之時，小女孩突然將手中的棒棒糖伸出來，想要交給搶匪。搶匪也因小女孩的舉動愣了幾秒，隨後似乎被她的純真感動，將搶來的手機和金錢，又交還給店主，隨後親了小女孩的額頭後離去。

網友評論兩極

畫面曝光後，網友紛紛留言：

「小女孩拯救了爸爸！」

「太勇敢了！」

「小女孩也交出自己所有！」

「搶匪應該也有女兒……」

「好感人的一幕！」



然而也有網友表示：

「這該不會是Set的吧？」

「這是真的嗎？」

「怎麼看起來像AI影片？」



