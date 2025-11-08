日爸攜6歲子搭火車　驚見鄰座睇A片　不忍提醒對方竟1原因拒絶

夏天的連休，對日本家庭來說，是少數能放鬆的時光。許多父母會帶着孩子回鄉探親或出門旅行。火車站裏瀰漫着期待的氣息，孩子提着便當盒、手裏拿着玩具，父母忙着找車廂、整理行李，這一幕都顯得溫暖而日常。可有時候，一件小小的不體面，就能讓這種溫馨戛然而止。



那天，原田先生那天帶着六歲的兒子，從東京坐新幹線去大阪。妻子早早回老家待產，父子倆準備去團聚。孩子第一次坐新幹線，興奮得不行，一路問東問西：「爸爸，能看到富士山嗎？」原田笑着哄他：「要是天氣好，也許能看到呢。」他們在品川站買好便當和零食，找到三人座的那一排——孩子靠窗，他坐中間。當車門即將關閉時，一位中年男人匆匆上車，坐在他們旁邊的過道座位。

日本一男子帶孩子乘坐新幹線，結果旁邊的中年人正在觀看成人影片。（nikkan-spa.jp）

那位男人衣裝筆挺，是典型的上班族模樣。一坐下便熟練地放下小桌板、打開筆記本電腦。原田心裏還在想：

真敬業啊，這麼短的行程還在工作。

然而下一秒，電腦屏幕上出現的畫面讓他怔住了——那不是工作，而是成人影片。鏡頭裏是泳裝女性，姿態挑逗、畫面露骨。原田起初以為看錯了，但影片的成人內容越來越明顯。他的第一個念頭不是憤怒，而是尷尬——畢竟旁邊坐着自己年幼的兒子。

日本一男子帶孩子乘坐新幹線，結果旁邊的中年人正在觀看成人影片。（示意圖/AI生成圖片）

一開始原田試着裝作沒看見，但6歲的兒子很快也發現了那塊屏幕。小孩眼神閃爍着，好奇和困惑混在一起。原田趕緊找話題轉移注意力：「到大阪要吃什麼？」「章魚燒！還有大阪燒！」

孩子興奮地回答，但幾秒鐘後又偷偷往旁邊瞄。屏幕上的畫面換了又換，雖然有打碼，但內容一看就懂。原田終於忍不住，輕聲提醒：「不好意思，這裏有孩子，能不能請您別看那種片子？」那男人抬起頭，淡淡地回了一句：

我戴着耳機，也沒違法啊。你不看不就好了？

語氣平靜得像在討論天氣，原田一時愣住不知道說什麼好了。他想去找乘務員，但又猶豫。新幹線的乘務員多半不會管這種事，頂多勸兩句。

日本的公共空間大多靠「自覺」維持，大家心照不宣地守規矩，只要不越線，就算內容再尷尬，也沒人管。可要是有人徹底不在意，那這套文明體系就顯得有點無能為力。

原田怕起衝突，也怕嚇到孩子，只能忍着。兩個多小時的車程，空氣凝固得像凍住了一樣。好不容易到了京都站，那男人終於下車，父子倆同時鬆了口氣。剩下的十幾分鍾，他們靠着窗，看着陽光灑在鐵軌上，誰也沒再說話。

其實，在日本，這種事真不少見。地鐵裏、漫畫咖啡廳、便利店——都能看到成年人公開翻閲帶點情色的內容。甚至有時候，你在圖書館借本雜誌，翻開第一頁都能被「驚喜」一下。大家表面上若無其事，心裏可能也覺得「有點那個」，但沒人會說什麼。

這並不是說日本人放縱，而是他們真的把「個人自由」這件事執行得很徹底。只要不出聲、不影響別人，就沒人會去幹涉。

性與情色在日本文化裏，本就不算禁區。幾十年來，從寫真雜誌到深夜綜藝節目，從便利店貨架到網絡視頻，它們都以「成人娛樂」的名義，堂而皇之地存在。社會早就習慣了這種「看得見但不多問」的狀態。

你要說他們沒道德吧，其實也不是——他們只是太遵守「各走各的路」。公共空間被打理得井井有條，列車準點到秒，車廂乾淨到反光，但有時候，這種秩序裏也藏着一份有點「怪」的自在感。

日本人常說「不給別人添麻煩」，可有時，他們也真的是一點都不麻煩別人——哪怕那「別人」，就在身邊。這大概就是日本的樣子吧。一個規則極多的國度，也總有那麼一點「自由得太過頭」的瞬間。

有人會覺得奇怪，有人覺得無奈，但在他們看來——這不過是日常的一部分。如果是你帶着孩子，坐在那節車廂裏，你會怎麼應對這樣的老登呢？

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】