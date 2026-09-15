日27歲風俗娘勁勵志　做泡泡浴6年半工讀考牌　開公司成法務專家

最近，日本週刊「FLASH」有一篇逆轉人生的熱血報道。27歲的保利澄香是擁有10多名員工的行政書士事務所代表，但她毫不避諱地在社群平台坦承自己曾在東京吉原（紅燈區）從事「泡泡浴」長達6年。這段從八大行業紅牌翻身成為法務專家的經歷，徹底顛覆了日本社會的刻板印象。



保利澄香出身秋田縣的醫師世家，父母各自開業，家庭關係卻嚴重失能。家中充斥爭吵與對她體型、外表的冷嘲熱諷，讓她17歲便毅然離家，19歲時為了徹底自立並籌措學費，她決定踏入泡泡浴行業。對女兒告知從事八大行業，父母僅冷漠以對、毫無阻攔，缺乏家庭後援的處境，讓她更加堅定一切都要靠自己。

後來她自學通過同等學力測驗，並全額自費考進名校慶應義塾大學法律系。在吉原工作期間，她常在工作日誌分享攻讀法律的心得，意外吸引大企業法務與律師等常客指名，客人不僅帶著法學書籍到店內幫她解惑，甚至包下時段讓她專心備考。在自身苦讀與客人的支持下，她在25歲時順利取得國家級行政書士證照。

日本女子做泡泡浴6年自費讀慶應▼▼▼

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現在開設行政書士事務所的保利澄香，除了承辦高難度的綠能及農地案件，更將心力投入保護從事夜生活的女性。她的事務所員工有九成曾出身八大行業，她不僅協助女孩們處理網路霸凌、借貸糾紛與代擬告訴狀，更積極協助她們轉職。她感性地說，是吉原讓她得以自力完成大學學業，如今她期許自己成為這群女性的堅強後盾，陪伴她們走過困境、迎向新生。

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