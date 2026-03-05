「世界最強Coser」再挑戰性感極限　「泡泡浴」寫真純欲指數破表

被譽為「世界最強Coser」的日本性感女神伊織萌，憑著天使般的清純臉孔與魔鬼級犯規身材，在動漫與寫真界始終穩坐天花板地位。



近日伊織萌再度挑戰性感極限，大方解放傲人曲線，推出一系列令人血脈賁張的「泡泡浴」寫真，引來網友們驚嘆：「真羨慕男友！」。

伊織萌推出泡泡浴寫真（IG@moe_five）

更多伊織萌照片：

+ 15

「世界最強」Cosplayer風靡日韓

日本正妹實況主「伊織萌」（伊織もえ）身兼寫真偶像、廣播電台主持人、網紅、Cosplayer…，她時常透過社群展現純欲魅力，清純甜美的臉蛋之下藏著性感惹火的胴體，SNS追隨者人數超過200萬，目前IG關注人次高達逾128萬，粉絲們遍及海內外，人氣居高不下，被封為「世界上最強大Cosplayer」。

泡泡浴寫真純欲指數破表

日前性感女神「伊織萌」分享一系列引人遐想的泡泡浴寫真，她身穿裸色比基尼完美展現雪白嫩肌與誘人曲線，清新淡妝之下的火辣三圍93–58–90cm（H罩杯）引發外界高度矚目，天使臉孔與魔鬼身材形成強烈反差，又純又欲的魅力，簡直令全網淪陷！

曖昧色氣令人迷戀

大批台灣網友們對於日本性感女神「伊織萌」泡泡浴系列辣照大感驚艷，接連瘋喊：

「很明確知道自己的優勢」

「有夠色」

「最強寫真女神，很懂男生要看什麼…」

「羨慕男友」

「真的很優」

「好可愛」

「想讓她幫我洗泡泡浴」

「好像又要來台灣了」



引發熱烈討論。

【延伸閱讀】「北一女神」蔡瑞雪日本滑雪派福利 零下低溫脫衣曬深V驚艷全網（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

體脂 12% 奇蹟！「鋼琴女神」李元玲豐胸纖腰曲線激辣，親揭打造魔鬼身材秘訣！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】