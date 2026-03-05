「世界最強Coser」再挑戰性感極限 「泡泡浴」寫真純欲指數破表
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
被譽為「世界最強Coser」的日本性感女神伊織萌，憑著天使般的清純臉孔與魔鬼級犯規身材，在動漫與寫真界始終穩坐天花板地位。
近日伊織萌再度挑戰性感極限，大方解放傲人曲線，推出一系列令人血脈賁張的「泡泡浴」寫真，引來網友們驚嘆：「真羨慕男友！」。
更多伊織萌照片：
+15
「世界最強」Cosplayer風靡日韓
日本正妹實況主「伊織萌」（伊織もえ）身兼寫真偶像、廣播電台主持人、網紅、Cosplayer…，她時常透過社群展現純欲魅力，清純甜美的臉蛋之下藏著性感惹火的胴體，SNS追隨者人數超過200萬，目前IG關注人次高達逾128萬，粉絲們遍及海內外，人氣居高不下，被封為「世界上最強大Cosplayer」。
泡泡浴寫真純欲指數破表
日前性感女神「伊織萌」分享一系列引人遐想的泡泡浴寫真，她身穿裸色比基尼完美展現雪白嫩肌與誘人曲線，清新淡妝之下的火辣三圍93–58–90cm（H罩杯）引發外界高度矚目，天使臉孔與魔鬼身材形成強烈反差，又純又欲的魅力，簡直令全網淪陷！
曖昧色氣令人迷戀
大批台灣網友們對於日本性感女神「伊織萌」泡泡浴系列辣照大感驚艷，接連瘋喊：
「很明確知道自己的優勢」
「有夠色」
「最強寫真女神，很懂男生要看什麼…」
「羨慕男友」
「真的很優」
「好可愛」
「想讓她幫我洗泡泡浴」
「好像又要來台灣了」
引發熱烈討論。
【延伸閱讀】「北一女神」蔡瑞雪日本滑雪派福利 零下低溫脫衣曬深V驚艷全網（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
延伸閱讀：
體脂 12% 奇蹟！「鋼琴女神」李元玲豐胸纖腰曲線激辣，親揭打造魔鬼身材秘訣！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】