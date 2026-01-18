20歲H級肉感AV新人出道　當過偶像、網紅　現役風俗店泡泡浴公主

新的一年各大 AV 片商持續推出新人大亂鬥！Fitch 就用櫻坂千夢（桜坂ちむ）開啟第一砲，不僅擁有偶像、網紅等身分，現在還在風俗店上班！如今她挾帶著超兇 H 級體態正式出道，超狂野的視覺饗宴不容小覷！



櫻坂千夢有哪些職業

現年 20 歲的櫻坂千夢，自介中提到自己有偶像、製作人、網紅等多重身分。過去曾入選女子高中生全國選美前 100 名，還推出過 2 首單曲，不過無奈被疫情斷送偶像夢想，後續輾轉到風俗店當泡泡浴公主。

櫻坂千夢（桜坂ちむ）AV新人出道，不僅擁有偶像、網紅等身分，現在還在風俗店上班。（IG@chimu_channn）

擅長經營社群的她甚至還在 TikTok 打起廣告，絲毫不避諱公開自己身份，也累積不少粉絲追隨，至今在各大社群累積超過 9 萬追蹤數。

櫻坂千夢挾帶H罩杯出道

年紀輕輕就有這麼多重身分，有一點台灣網紅的既視感……但在噱頭大於一切的 AV 界來說，實力終究才是硬道理！雖然社群有修圖，但還是不難察覺櫻坂千夢是屬於棉花糖類型。

成人娛樂觀察家「大稻埕男優」直言：從出道作（番號：MEAD-013）能察覺出她應該是有努力減肥，不過肉感的身材就擺在那邊，除非這類型的族群能有成功培育起來，不然要長期生存有一定難度。不過待過風俗店的她對整體的拍攝完全駕輕就熟，中間一段的氣墊床也算是好好示範了一番，甚至令人懷疑她的出道是不是想為自己宣傳風俗店的生意呢？

櫻坂千夢在哪家風俗店上班？

櫻坂千夢出道目的是為了宣傳風俗店生意也不是空穴來風，畢竟她社群就是這麼公開介紹，對於要認真發展 AV 事業來說鮮少發生，過去也確實有不少風俗娘打著當過AV女優作為噱頭。那個要如何一親芳澤呢？櫻坂千夢目前可在 cityheaven 網站預約，內容清楚提供聯繫方式，送給想要解鎖AV女優的老司機！

