白宮對出草坪驚現「黃金馬桶」　嘲特朗普：適合國王的寶座│有片

美國白宮附近草坪近日出現一個新景點，並吸引大批人士前往「打卡」，就是一座「黃金馬桶」。這個鍍金馬桶鑲嵌特朗普（Donald Trump）鍾愛的那種奢華仿大理石中，上面刻著一塊牌匾，寫着：「國王的寶座」。這是美國一個反特朗普的神秘藝術團體「秘密握手」（Secret Handshake），專門為這位美國總統打造的，設置在林肯紀念堂外的大草坪。



週二， 不少觀光客、剛好路過的慢跑民眾看到這憑空冒出的金馬桶都忍不住停下腳步，拿出手機猛拍，更有大膽民眾直接站上去合影留念，展現了美國民眾對政治諷刺的高度幽默。

有人表示：「我來華盛頓就是為了拍這張照片，因為我討厭特朗普。」也有人說：「我想在它消失之前親眼看看這座雕像，我認為它完美地體現了白宮那位先生的形象，他簡直就是個庸俗的展示品。」

這個黃金馬桶的出現，是針對特朗普過去翻新白宮林肯浴室的行為而進行嘲諷。特朗普在入住白宮後，曾將原本具備 1940 年代簡約風格的浴室，全面更換為金色配件與黑白拋光大理石。對於藝術家而言，這種奢華美學與林肯紀念堂所代表的民主精神形成強烈對比。

「秘密握手」藝術團體過去一年在華盛頓各地放置了許多挑釁性的臨時雕像，其中包括一座描繪特朗普與他昔日好友、臭名昭著的性侵犯者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的雕像。