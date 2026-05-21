特朗普牌T1手機終發貨　撤下美國製造標籤　外媒質疑為HTC貼牌機

由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）兩個兒子創立的行動服務品牌「特朗普行動」（Trump Mobile），販售的T1智慧型手機在原定交貨日期延遲後，近日終於陸續送達用戶手中。



已有外媒記者實際開箱評測，不過也發現幾項爭議，包括手機背面的美國國旗圖案條紋與標準的國旗數量錯誤，以及原本標榜「美國製造」，如今包裝上以5個英文字取代。

T1手機外觀跟最初官方發布宣傳的不一樣。（圖/翻攝自YouTube@NBCNews）

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外媒實測開箱 包裝改稱「美國驕傲組裝」

《NBC News》在不斷追問後，終於於原定交付日期九個月後收到T1手機。《techeblog》引述其報導，這款手機售價499美元（約3,908港元），容量為512GB。先前官方主打「美國製造」，但實際收到的產品外盒描述，均改成寫着「Proudly Assembled in the USA（美國驕傲組裝）」。

據報導，盒內附有金色T1手機、充電線、電源轉接器及透明保護殼。手機外觀大量印有特朗普品牌標誌，整體拿起來相當有份量，但因機身偏高，握感略顯笨重。此外，報導指出手機的一點值得注意：手機背面印製的美國國旗圖案僅有11條條紋，而非標準的13條，此設計是否有特殊含義，官方則沒有給出解釋。

手機開機後，運行的是標準安卓（Android）系統，並可以客製化設定。其中，由特朗普創立的社群平台Truth Social（真實社群）已預先安裝完成。外媒指出，T1的5000萬像素相機在一般拍攝表現不錯，尤其廣角模式令人印象深刻，照片清晰且色彩鮮艷；通話與簡訊功能也都相當順暢，整體使用期間沒有出現卡頓或異常。

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外媒：配置與HTC U24 Pro相近

此外，手機仍保留3.5毫米耳機孔，是現在手機中少見的配置。《NBC News》認為，這款手機似乎並非完全自主研發，可能是以同樣有配備3.5毫米耳機孔、台灣宏達電的HTC U24 Pro為基礎改造而來，且仔細比對後可以發現，兩款手機規格幾乎一致。

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