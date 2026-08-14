TWICE彩瑛被爆違法室內吸煙　發聲澄清喝飲料直言「我不是沒腦」

韓國人氣女團TWICE成員彩瑛，近日因一段在網路瘋傳的影片意外捲入抽煙風波。網路上曝光的影片，是她日前出席一場派對的畫面，在昏暗的影片中，彩瑛將拿在手中的物品移向嘴邊，沒想到這幕瞬間被部分網友放大檢視，質疑她「室內吸煙」違法了。



眼見風波越演越烈，彩瑛8月12日選擇不再沉默，透過粉絲互動平台正面回應此事。她無奈表示，原本想選擇冷處理、不予理會，但私訊與留言不斷被相關話題灌爆，讓她不得不親自出面說清楚。

彩瑛（Instagram@chaeyo.0）

TWICE彩瑛派對喝飲料卻被傳室內吸煙 無奈嘆「沒那麼沒大腦」：

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彩瑛澄清：「那根本不是香煙，我是在喝飲料！」要大家仔細看清楚。

無端遭受抹黑，讓她感到無奈又覺得十分荒謬。彩瑛直言現場聚集了那麼多賓客與攝影機，自己不可能做出這種毫無分寸的事，無奈直言：「我並不是那麼沒大腦人。」直接打臉不實指控。

此外，TWICE 面臨成員續約問題，繼定延宣布離開JYP，轉身投入姊姊孔升妍所在的經紀公司VARO娛樂後，彩瑛也於8月13日透過IG曬出手寫信，正式宣布結束與老東家JYP娛樂長達14年的合作關係。她在信中感性告白，表達對陪伴多年的JYP團隊與成員們的深厚感謝，並坦言「TWICE就是我的根」。

彩瑛表示，未來將以個人工作室「LIL FANTASY」之名繼續展翅高飛、探索音樂版圖。同時她也向全球ONCE（粉絲名）打下定心針，強調「TWICE的彩瑛」永遠不會變，團體活動仍將持續進行。

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