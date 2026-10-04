舞台失誤變爆紅契機！日女偶像「高抬腿」不慎重摔狂吸500萬觀看

日本地下女子偶像團體「Cherie!」成員天城里緒菜日前在舞台演出時，因高抬腿動作不慎失去重心重摔在地。這段意外插曲被上傳至社群平台後意外引發熱烈討論，影片瀏覽量迅速衝破500多萬次，也讓她的人氣急升，意外提前達成今年設定的社群目標。



高抬腿失足重摔 忍痛秒站起完成演出

事發當時，天城里緒菜正在舞台上進行熱力演出。在執行右腳高抬腿的舞蹈動作時，因用力過猛導致左腳未站穩，整個人隨即向後倒下、重重摔在舞台上，現場甚至傳出清晰的撞擊聲響。然而，天城並未因此中斷表演，展現出高度專業敬業精神，在跌倒後立刻重新站起，順利完成原定演出。

事發當時，日本地下女子偶像團體「Cherie!」成員天城里緒菜正在舞台上進行熱力演出。（X@cherie_riona）

天城里緒菜事後加碼貼出一系列摔倒瞬間的照片▼▼▼

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針對外界對於傷勢的關心，天城事後表示，當時現場狀況發生得太快，自己甚至沒搞清楚狀況，只感覺身體順應本能動了起來。所幸倒下時並未撞擊頭部，她也幽默地形容「手肘承擔了一切」。

摔倒瞬間全被拍 網路爆紅直呼「人生亮點」

事後天城親自將摔倒影片上傳至社群平台X，沒想到引發廣大迴響。原本帳號僅有約4000多名追蹤者的她，影片發布僅一天瀏覽量便突破400萬次，至今已累計超過548萬次觀看。她隨後加碼貼出一系列摔倒瞬間的照片，完整記錄從失去平衡到倒下時的驚嚇與痛苦表情，該貼文同樣吸引超過506萬次瀏覽。

日本地下女子偶像團體「Cherie!」成員天城里緒菜（X@cherie_riona）

面對突如其來的大量關注，天城驚訝地表示，這是自己第一次遇到社群通知多到爆滿的情況，更直言「這是我人生的亮點！」。這場舞台意外不僅讓她獲得高知名度，貼文按讚數也輕鬆破萬，讓她開心直呼順利解鎖了「人生初萬推」，提前達成今年為自己設定的年度目標。

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