猛料版有村架純！初戀系臉寫真偶像大反差　肉感身材超辣爆紅

日本人氣寫真偶像 千歲吉野（ちとせ よしの） 每次推出寫真作品都會在 PTT 與 Instagram 上掀起熱議，初戀系臉蛋加上逆天火辣身材，被網友封為「猛料版有村架純」。過去也曾來台參加寫真活動，擄獲不少粉絲展現出強大人氣！



千歲吉野是誰？寫真偶像簡介

千歲吉野身高僅 158 公分卻有著波濤洶湧的 H 罩杯，是近年在日本迅速竄紅的人氣寫真偶像，過去也曾是女團「あまいものつめあわせ」成員。

千歲吉野（ちとせ よしの）（IG@chitose_yoshino）

甜美五官搭配狂野身材曲線，在日本寫真圈與社群平台上累積大量粉絲，更因外型神似女演員有村架純，被台灣與日本網友封為「猛料版有村架純」，話題度居高不下。

千歲吉野出生於日本佐賀縣，早期以偶像團體成員身分活動，後轉型為寫真女優後人氣快速攀升。在寫真市場中，千歲吉野最受討論的特點，正是她反差感極高的外型條件：臉蛋清秀可愛，身材卻極具存在感！這樣的組合在日本寫真圈相當具有辨識度，也讓她在短時間內成為 PTT、社群論壇與娛樂媒體頻繁報導的對象。

千歲吉野身材太狂！寫真辣照成 PTT 熱搜

千歲吉野在 PTT 表特版討論度最高的貼文，莫過於她過去曾拍攝的馬甲寫真作品，內衣僅遮擋重點部位，豐滿Ｈ級輪廓完整現形，下半身黑絲襪包覆雪白美腿，超性感的畫面讓鄉民看的是慾火焚身，紛紛留言表示：

「肉對地方！」

「這肉感我超愛！」

「這才是極品！」

「放這篇根本要我亡！」



事實上，千歲吉野能在寫真圈殺出成績，也和她較為肉感的身材有關，只能說男人對豐滿的體態還是頗有遐想阿！

千歲吉野參加 TSE 台灣寫真博覽會 人氣再竄升

千歲吉野近年來也跨足 Cosplay 拍攝與創立個人 YouTube 頻道，目前在 IG 已累積 47 萬粉絲。過去曾來台參加「 TSE 台灣寫真博覽會」，吸引眾多粉絲到場，擁有偶像資歷的她面對群眾毫不怯場，大受好評的她隔年再度獲邀出席「 TRE 台北國際成人展」，人氣完全不遜於 AV 女優，更進一步拉近與台灣粉絲的距離，成為台灣高度關注的日本寫真偶像之一。

