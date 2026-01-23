日本女偶像ALLY神級回眸照爆紅　引150萬網民狂讚：美到像AI生成

AI技術日益進步，許多以假亂真的生成影像在網絡上頻繁出現，引發不少人混淆真假。近日日本社交平台上瘋傳一張「美到令人誤認為AI產物」的照片，瞬間掀起討論熱潮，主角竟是日本偶像女團WHITE SCORPION的成員ALLY。她僅在X平台上貼出一張表演照，意外引爆流量風暴，短時間內吸引將近150萬人次點閱，也讓她迅速躍上媒體版面。



點擊瀏覽更多日本女偶像ALLY的靚照：

+ 16

畫面中，ALLY穿著代表色藍與黑搭配的哥德風舞台服，手持麥克風投入表演，一個轉身的瞬間頭髮飛揚，伴隨著她回眸露出的淺笑，宛如電影定格畫面般驚豔。不少網友看到照片後驚呼：

「還以為是AI生成的」

「她太美了吧這是真人嗎」

「這個顏值根本爆表」



根據日本媒體報道，ALLY現年25歲，來自京都府，是2023年出道的女團WHITE SCORPION中年紀最長的成員。她以穩健的舞台表現與低沉嗓音形成強烈反差，逐漸建立個人風格。這次因一張照片而爆紅，證明她的魅力不僅來自歌聲，更在於瞬間捕捉到的舞台美感。

【延伸閱讀】日本地下女偶像「嫁大17歲大叔粉絲」與父決裂 後續令無數人落淚（點擊放大瀏覽）

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】