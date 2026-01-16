日本女團偶像「神級表情控制」爆紅　激似插畫家西村裕二筆下角色

許多偶像因一張「神圖」而打出知名度！日本女子偶像團體Jiemei的成員神代Roze，日前因一張「表情管理」過於出色的演出照爆紅，從照片可見，神代Roze睜大圓眼、奮力張嘴的神情，被認為跟插畫家西村裕二筆下的經典角色「開心熊貓」神似，連本人都分享對比圖，瞬間在網路上引發話題。



日本偶像神代Roze（神代ロゼ）近日在社群平台X分享演出照片，發文寫道：「我找到你了！」因厲害的表情控制，立刻在網路上掀起話題。更有人形容，神代Roze的模樣簡直神還原日本超人氣插畫家西村裕二筆下的角色「開心熊貓（GOKIGEN PANDA）」，神代Roze也將兩張圖放在一起對比，沒想到再次掀起熱議。

日本偶像神代Roze因超強的表情控制爆紅。（示意圖/AI生成圖片）

因超強「表情控制」爆紅的Jiemei成員神代Roze：

從照片可見，神代Roze興奮地指著鏡頭，不僅睜著圓圓的大眼睛，又張大了嘴巴，露出驚喜又呆萌的表情，模樣相當俏皮。與西村裕二創作的角色有幾分神似，兩者都是露出萌萌大眼及奮力張嘴，可愛得讓人忍不住多看幾眼。網友也紛紛留言：

「超可愛」

「竟然真的有人會像漫畫那樣張大嘴巴」

「與其說像，我覺得根本就是同一個人」



也有人抱持不同看法：

「對她嘴巴張開的程度感到些許不安」

「雖然我知道這樣有點失禮，但有種AI生成的詭異感」



神代Roze也在留言區提及：「第一張照片是由Tatsunon（たつのん）老師拍攝的，每次都能拍出很棒照片，真的是位天才攝影師。」眼見按讚數持續衝高，神代Roze幽默地表示：「如果幫這則貼文按讚的人全部集合起來的話，能不能把日產體育場坐滿呢？7.2萬個讚，真的非常感謝大家！」

神代Roze為日本女子偶像團體Jiemei（ジエメイ）的成員之一，該團於2022年成立，共有4位成員，團體以「另類搖滾偶像」為噱頭，以名古屋為據點，在日本各地展開活動。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】