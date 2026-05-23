與伊朗有關男子落網　美媒：欲暗殺伊萬卡　意在為蘇萊曼尼報仇

美媒《紐約郵報》5月22日引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）的大女兒伊萬卡（Ivanka Trump）成為一名受過伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）訓練男子薩阿迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi）的暗殺目標，意在報復美軍六年前擊殺伊朗革命衛隊「聖城旅」已故指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。薩阿迪目前正被美方拘留。



報道指出，薩阿迪是伊拉克公民，自幼接受伊朗伊斯蘭革命衛隊訓練，將蘇萊曼尼視作至親導師。他的身份複雜，與多支武裝組織有關聯，還借助旅行社掩護遊走多國，憑藉特殊護照規避安檢，跨境籌劃襲擊。

美方指，薩阿迪近年在多國製造多宗恐怖事件，涵蓋銀行縱火、傷人刺殺、領館槍擊及教堂爆炸等，襲擊目標多為美方及猶太相關場所。他經常在社交平台高調亮相，曝光軍事相關畫面，多次發文悼念身亡武裝人員。

2026年5月15日，薩阿迪（Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi）被控策劃對猶太教堂的襲擊。（Reuters）

報道指，薩阿迪向其他人聲稱「我們需要殺了伊萬卡，燒毀特朗普的房子，就像他燒毀我們的房子一樣。」他認為保安力量無法庇護目標，暗殺只是時間問題。報道又引述消息人士稱，薩阿迪持有伊萬卡佛羅里達州豪宅平面圖。

據美國司法部稱，薩阿迪與5月15日在土耳其落網並被引渡美國，面臨18項襲擊相關指控。目前薩阿迪單獨關押，白宮及涉事律師均未對此事作出回應，案件後續審理仍在推進中。