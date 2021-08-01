台美女教師線上教學誤播「裸露畫面」講笑打圓場　家長唔嬲笑騎騎

日前台灣因疫情升溫，學校全面停課改成線上教學，台灣女星林舒語的另外一個身分就是幼稚園老師，她也因此改成遠距上課，沒想到某次授課過程中，她誤將「成人畫面」在螢幕上秀出來，當下她既驚慌又尷尬。



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林舒語在節目《媽媽好神俗女家務事》中提到，在防疫期間朋友一直在追劇，為了拉她一起看，特別傳來某部劇中裸露畫面，她把圖片存在手機裡，結果某次線上授課時，一個手滑把成人畫面連接到手機螢幕上，她嚇到趕緊刪除，直呼尷尬到爆炸，她也開玩笑跟家長說：「媽媽們都有看對吧！」幸好因為該班家長和她都很熟，沒有其他後續發生。

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