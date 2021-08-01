台美女教師線上教學誤播「裸露畫面」講笑打圓場　家長唔嬲笑騎騎

日前台灣因疫情升溫，學校全面停課改成線上教學，台灣女星林舒語的另外一個身分就是幼稚園老師，她也因此改成遠距上課，沒想到某次授課過程中，她誤將「成人畫面」在螢幕上秀出來，當下她既驚慌又尷尬。
一連接手機「裸露畫面」馬上彈出來…點圖放大看林舒語分享線上教學誤播「裸露畫面」恐怖經歷👇👇👇
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林舒語在節目《媽媽好神俗女家務事》中提到，在防疫期間朋友一直在追劇，為了拉她一起看，特別傳來某部劇中裸露畫面，她把圖片存在手機裡，結果某次線上授課時，一個手滑把成人畫面連接到手機螢幕上，她嚇到趕緊刪除，直呼尷尬到爆炸，她也開玩笑跟家長說：「媽媽們都有看對吧！」幸好因為該班家長和她都很熟，沒有其他後續發生。
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女大學生ZOOM上網課無關鏡頭 男友入鏡忘我親熱 同學全程睇晒不想打擾未婚妻Zoom 男子穿「隱形」戰衣 呢個部位現形超爆笑台灣好學婆婆每日Zoom住學佛經 教科書級筆記超工整字體震驚網民公司會議室爆滿 同事無位開Zoom見客 女上司竟提議1個奇葩地方爸爸堅持每日陪女兒Zoom上堂 出聲搶答問題 老師：教佢定阿女？7歲女Zoom上堂發夢避鏡頭 港媽鬧女鬧到崩潰爆喊：真係好無助
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