OpenAI前女董事出庭稱馬斯克「主動捐精」：常鼓勵身邊的人生小孩

前OpenAI董事會成員齊利斯（Shivon Zilis）在加州奧克蘭（Oakland）聯邦法院出庭作證，揭露了她與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）曾有一段情，之後分手。馬斯克2020年注意到她沒有小孩，主動提出捐贈精子的提議。齊利斯坦言，自己一直很想當母親，但因健康因素，無法朝傳統結婚生子的方向前進，因此接受提議，兩人目前育有4名子女。



擔任ＯpenAI顧問認識馬斯克

根據庭上證詞，齊利斯在矽谷擔任創投與科技高層超過15年，她在2016年以顧問身分加入OpenAI，之後任職於特斯拉（Tesla）和腦機介面公司Neuralink。她表示，正是在OpenAI成立初期認識馬斯克。

2026年5月6日，在美國加州奧克蘭，前OpenAI董事會成員齊利斯（Shivon Zilis）走出聯邦法院，馬斯克（Elon Musk）就OpenAI轉型盈利公司提起的訴訟案仍在審理中。（Reuters）

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由於橫跨馬斯克旗下企業與OpenAI，齊利斯後來成為OpenAI董事，任期從2020年至2023年，因此在馬斯克與OpenAI之間的訴訟中，被視為重要證人。此次出庭，主要是針對OpenAI轉型營利公司的相關討論作證。

「他鼓勵身邊的人生小孩」

齊利斯表示，自己與馬斯克大約10年前曾短暫交往，但2020年對方提出捐精時，兩人已非戀愛關係。她說，當時馬斯克常鼓勵身邊的人生小孩，也注意到她尚未育有子女，因此主動提出「捐贈」。

齊利斯透露，她與馬斯克達成協議，但並未要求馬斯克在孩子的生活中扮演積極的父親角色，雙方也同意對孩子生父身分「嚴格保密」。她2021年產下雙胞胎後，甚至未向OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）透露孩子父親就是馬斯克。

直到隔年，她得知《商業內幕》即將刊出相關報道後，才告知奧特曼此事。齊利斯表示，如今馬斯克會固定與她及4名孩子相處，每週都會花幾個小時共享家庭時光。

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