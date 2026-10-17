全球最豪警車再升級　杜拜警隊添920匹林寶堅尼超級跑車｜有片

阿聯酋杜拜警方宣布，把920匹馬力的林寶堅尼Temerario混能超級跑車納入豪華巡邏車隊，這輛超跑由靜止加速至每小時100公里僅需2.7秒。



據《海灣新聞》（Gulf News）周二（10月13日）報道，今次引入由杜拜警方與林寶堅尼阿布扎比及杜拜合作促成；Temerario搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，配合三組電動馬達，合共輸出920匹馬力。

杜拜警隊引入林寶堅尼巡邏車。（影片截圖）

杜拜警察刑事調查總署署長哈吉里（Saeed Al Hajri）表示，豪華巡邏車隊是創新的執法方式，把有效的保安行動與社區及旅客互動結合起來；他又稱，這些車輛有助宣傳警隊服務及公共安全，並讓訪客有機會與警員交流。

林寶堅尼阿布扎比及杜拜總經理皮科蒂（Martino Picotti）稱，Temerario是車廠與杜拜警方合作計劃的最新成員。旅遊警察部門主管亦表示，巡邏車將於熱門旅遊景點及繁忙地區執勤，讓居民和旅客認識警隊服務，並感謝私營機構在車隊發展上的支持。