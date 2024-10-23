黑龍江推「流放寧古塔」旅遊　沉浸式體驗《甄嬛傳》流放跳崖！

當年《甄嬛傳》熱播，在許多人心目中成為經典，直至今天仍有很多人翻看，劇中皇上因甄嬛父親涉嫌私藏叛黨詩集被發配至寧古塔，近日竟然可以親身體驗劇中經典橋段，黑龍江有旅行社宣布，今年冬天將啟動「流放寧古塔」沉浸式旅遊項目，更能體驗古裝劇經典跳崖橋段。



小紅書截圖

《遼寧衛視》等內地媒體報道，黑龍江牡丹江鏡泊湖旅遊集團在社交平台發布影片表示「最近有很多網友反映，想要體驗身穿囚服、肩抗枷鎖被流放的感覺」，景區順應網民意見，將會在牡丹江鏡泊湖景區重現《甄嬛傳》中的經典橋段，還原了年代感十足的寧古塔舊城，除了「啟動寧古塔」體驗項目外，亦會有NPC互動及換裝，使遊客1秒入戲，更能體驗刺激「跳崖」體驗，還原許多經典古裝電視劇橋段。

此消息公布後，引來極多網民留言討論，不少網民認為若是「流放」就應該逼真一點，建議不要景區販售美食，而是提供簡單的冷窩頭，更像真地還原歷史情境，「我想知道費用，還有路上能不能真的吃糠咽菜，我想減肥了」、「古代的皇帝做夢也想不到幾百年後竟然有人花錢把自己流放寧古塔」、「人果然不能吃太飽」、「可不可以丟菜啊，我想戴著枷鎖被丟菜」、「真，沒苦硬吃」。而鏡泊湖景區的「流放寧古塔」項目預計在12月啟動，因當地冬季下雪時間長，進入12月後積雪才會穩定不化，因此計劃的活動將結合當地的冰雪旅遊特色，具體內容仍在準備，而相信這個「沉浸式旅遊體驗」能將「貼錢買難受」、「沒苦硬吃」提升到另一層次。

圖片來源：百度百科

寧古塔並非一座塔，而是一個地名，位於現在黑龍江省寧安縣，是當時極其偏遠的苦寒之地，當地天氣異常寒冷，荒涼偏僻、條件惡劣，大多是少數民族居住，還有不少兇惡的猛獸，在歷史上，寧古塔因其偏遠的位置和極端的氣候，被認為是比死刑略輕的流放地。