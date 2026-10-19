大阪世博閉幕一年脈脈周邊仍搶瘋　鳥取縣引進約旦館紅沙掀觀光潮

日本的大阪世博會，閉幕已經滿一年，但官方吉祥物「脈脈」的人氣，卻絲毫沒有退燒！不只周邊商品持續熱賣，甚至還成為大阪新的打卡熱點。至於世博會期間，在約旦館展出的紅沙，現在也轉移到以「砂丘」聞名的鳥取縣，讓更多日本人可以感受世博會的魅力。



大阪府內的萬博官方商店，架上擺滿各種造型的脈脈娃娃及周邊商品。由於人氣居高不下，店家大幅延長營業期間，每個月還持續推出約10款新商品。有粉絲透露，自己是在世博閉幕後才開始迷上脈脈，家裏收藏的周邊商品多到連自己都數不清，甚至笑說數量多得有點可怕。

2025年大阪･關西世博會4月13日正式開幕，主辦方推出大量以官方吉祥物「脈脈」為主題的周邊商品。（X@expo2025product）

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脈脈的魅力也成為地方觀光的新商機。原本在世博會場迎接遊客的脈脈雕像，閉幕後陸續移設到大阪府內各地，其中位於大阪市西淀川區的雕像，更吸引民眾前來拍照留念。西淀川區區長松田和也表示，當地過去並不是外地遊客經常造訪的地方，但自從脈脈雕像進駐後，開始吸引來自各地的民眾，希望藉此進一步活絡地方觀光。

世博熱潮也延燒到以沙丘聞名的鳥取縣。原本在大阪世博約旦館展出的紅沙，如今移至境港市的「鳥取夢港塔」展示。過去遊客得排隊長達150分鐘才能體驗，現在不必預約，也不用排隊，就能近距離感受約旦沙漠的魅力。展區還結合投影技術，將鳥取自然風光與約旦紅沙融合，打造全新的沉浸式體驗。

約旦館展出的紅沙（expo2025.or.jp）

鳥取縣立夢港塔館長掃部真一表示，感覺就像把世博的人氣直接帶到當地。這處觀光設施原本每年約有12萬人次造訪，受惠於世博帶來的觀光效益，今年參觀人數預估將成長約四成。

除了吉祥物與展覽延續熱潮，世博代表性建築「大屋頂環」也將獲得新生命。部分建築結構將保留下來，拆除後的木材則規劃用於能登半島地震災後的重建住宅，以及明年在橫濱舉辦的國際園藝博覽會，讓大阪世博留下的資源得以再次利用，延續這場國際盛會的影響力。

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