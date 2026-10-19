美國堪薩斯城離奇車禍　半掛車翻側墜橋　數十牛受驚逃竄鬧市

美國堪薩斯城（Kansas City）發生一宗離奇車禍，一輛半掛式貨車在行駛期間失事墜落高速公路交匯處，其中有數十隻牛逃出車外，並沿著高速公路奔跑，沿途有駕駛者拍攝牛隻逃跑的情況。



據當地警方指，事故發生於當地時間星期日（18日）凌晨三點多，貨車從西行70號州際公路與南行35號州際公路交匯處的彎道翻車墜落，並砸中一輛汽車，貨車司機及被砸中車輛的司機均受輕傷。

當中貨車內有牛群逃出並散落於街頭上，部分路段封閉，救援人員隨即展開搜尋，尋找倖存的受驚牛群。

在高速公路上，有駕駛者拍攝到部分牛隻正沿著公路奔跑，並往城市方向進發。

堪薩斯城警察警官迪馬蒂諾（Phil DiMartino）表示，貨車上共載有120至130隻牛，當中有45至60隻於事故中喪生，另外有數十隻牛逃離了事故現場，導致其他牛隻相繼被撞，並引發了更多公眾報警。

堪薩斯城消防局大隊長霍普金斯（Michael Hopkins）指，事故發生後，市政府立即派出無人機追蹤牛群，隨後與貨運公司合作的私人公司派出騎馬工人前來圍捕牛隻。他指，有牛隻在距離事故地點好幾英里外成功被捉到。

而事故發生當日，美國國家美式足球聯盟（NFL）正展開堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）對決洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers）的比賽，由於事故已引起關注，當局並未預料比賽期間的交通會受到嚴重影響。

迪馬蒂諾於周日下午發布的最新新聞稿中表示，相信所有牛隻現在已全部找到。