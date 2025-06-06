西瓜卡懶人包｜日本交通卡Suica購買+儲值一文看　紅卡有何分別？

撰文：楊子豐
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西瓜卡Suica卡｜不記名的Suica卡（西瓜卡）已重新發售！另外，遊客專用的Welcome Suica西瓜卡專屬新APP都已經用得，有效期更長達180日。未使用過西瓜卡的朋友，想知西瓜卡的種類怎樣區分，以下懶人包，出發去日本前必睇！

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不記名式Suica卡已重售　另推遊客專用新APP

早前受全球半導體短缺影響，JR東日本公司曾一度暫停發行不記名Suica卡，改為只發售記名式Suica卡（My Suica）。隨著現時全球半導體供應漸趨穩定，不記名西瓜卡已於今年3月恢復供應。

此外，JR東日本亦同時推出全新的Welcome Suica Mobile手機APP，卡期由原本的28日延長至180日，並可用Apple Pay綁定信用卡儲值，令外國遊客更方便。不過，新App暫時只支援iOS系統。

JR東日本推出全新的Welcome Suica Mobile 手機app。（圖片來源：東日本旅客鐵道株式會社）

Suica西瓜卡是什麼？

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Suica西瓜卡對於經常遊日的旅客並不陌生，不但能搭乘東京首都圈的地鐵、電車和巴士，還可以於便利店、超市、收費儲物櫃等地方使用，可說是去日本必備的交通卡。

實體卡（Suica、My Suica、Welcome Suica）：

實體的Suica西瓜卡大致可分為「不記名」的Suica及記名的My Suica兩種，當中記名的西瓜卡My Suica另有遊客專用的Welcome Suica版本，俗稱紅色西瓜卡。

虛擬卡（Mobile Suica、Welcome Suica Mobile）：

而虛擬卡則有Mobile Suica（行動Suica）及現時新推出的遊客專用Welcome Suica Mobile。

現時可於JR 東日本各大車站（自動售票機、人工櫃檯）購買西瓜卡。（資料圖片）

Suica西瓜卡與My Suica分別｜My Suica可補發及轉移餘額

先說實體卡，Suica和My Suica功能幾乎一樣，除了My Suica卡片上印有旅客的姓名外，最大的分別在於兒童也可以申請記名的My Suica，而不記名的Suica，兒童則無法申辦。另外，如果旅客遺失了My Suica可申請補發，只要繳付手續費，卡中的餘額還可轉移到新卡上。

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡分別｜售價及購買地點

Suica西瓜卡與遊客專用的Welcome Suica西瓜卡除了顏色的分別外，在售價、有效期等都有所不同，具體分別如下：

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡Suica、My Suica）

售價由1,000日圓起，須支付500日圓按金和儲值至少500日圓。遊客可以在東京、品川、澀谷、新宿、池袋或上野車站的JR東日本旅行服務中心購買到記名式Suica卡（一般綠色西瓜卡）。

綠色西瓜卡售價由1,000日圓起。（JR東日本鐵路公司）

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica則無需按金，第一次購買可選擇1,000日圓或2,000日圓購卡，每人僅限購一張。

售賣地點：

1. JR東日本旅行服務中心

成田機場第1候機樓站、成田機場第２、第３候機樓站、羽田機場第3航廈站、東京、品川、澀谷、新宿、池袋、上野、橫濱、仙台

2. Welcome Suica專用自動販賣機

成田機場第1候機樓站,成田機場第２、第３候機樓站,羽田機場第3航廈站

3. JAPAN RAIL CAFÉ東京

網上訂購須攜帶參考證明文件

如想在出發前預訂，也可在旅遊網站線上訂購後，在羽田機場領取。須要注意，旅客在購買Welcome Suica時，會獲得1張「參考證明文件」（Reference Paper），務必隨身攜帶以便站務人員查驗。

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兒童專用Welcome Suica：

12歲以下乘客可購買兒童專用Welcome Suica，售價與成人卡一樣，而購買時須出示兒童本人的身份證明文件或護照。

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜有效期與加值金額

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡兩款實體西瓜卡的有效期及加值金額各有不同，不過兩者均可於各大車站前，標有「Suica」標誌的「自動售票機」及「自動補票機」、便利商店或7-11店內的SEVEN銀行ATM以現金充值。（不可用信用卡充值）

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）

普通西瓜卡可於最後使用日期再往後推算10年為有效期，每次最少須加值500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica實體卡有效期為28天。此外，最少須加值1,000日圓，且必須以1,000日圓為單位增值。（不可加值1,500日圓）

「Suica」標誌的「自動售票機」（JR東日本鐵路公司）

Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜退卡

Suica西瓜卡（綠色西瓜卡）：

普通西瓜卡可於JR東日本所管轄的車站窗口辦理退卡，將由卡片餘額中扣除220日圓手續費，然後在餘額加上500日圓按金退還。如果卡片餘額不足220日圓的話，餘額將當作手續費扣至0日圓，再退還按金500日圓。

Welcome Suica（紅色西瓜卡）

Welcome Suica不設退卡，因此建議務必在有效期，將餘額使用完畢。

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Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡｜遺失或餘額不足

Suica西瓜卡遺失

記名的Suica西瓜卡與Welcome Suica西瓜卡如遺失的話，可前往JR主要車站的綠色窗口凍結卡片，同時可支付手續費520日圓及新卡按金500日圓作新卡補發。但如果是不記名卡片，遺失後便無法補發。

Suica西瓜卡餘額不足：

若卡內餘額不足，便無法出站。旅客須在出站前到「精算機」加值後，才可以出站。精算機的投入金額以10日圓為單位。

Mobile Suica與Welcome Suica Mobile｜可APP內增值　免卻排隊時間

Mobile Suica為手機應用程式，基本功能與Suica相同，優點是不需要實體卡，不用擔心會丟失，且購買時無需繳付按金，也無需在自動售票機排隊就可以直接在APP上增值。但缺點是除了iPhone以外無法使用。

如果是短期遊日的旅客，可使用新推出Welcome Suica Mobile，其功能與Mobile Suica完全相同，在入境前可預先安裝及提前增值，還可於APP內購買JR東日本地區新幹線的自由席車票。此外，相較於Welcome Suica實體卡，Welcome Suica Mobile有效期（28天）更長（180天），且支援Apple Pay增值功能。不過，新APP同樣也是暫時只支援iOS系統。

西瓜卡SUICA、ICOCA卡｜iPhone、Android加切教學　日本旅遊必用

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