碧咸分享細女Harper親吻自拍相　Victoria評論區連發8個愛心

英國知名球星碧咸（David Beckham）10月20日在社交媒體Instagram上發布動態，分享與15歲女兒「哈七」（Harper Seven Beckham）的父女公路旅行，妻子維多利亞（Victoria Beckham）亦在評論區留下一串愛心表情，場面十分溫馨。



碧咸發布一張在海灘的自拍相，配文「和爸爸的公路旅行」（Road trip with Daddy），不僅標註了女兒Harper，還添加了一個太陽一個粉紅色的愛心表情符號。

畫面可見， Harper在陽光下親吻碧咸臉頰，一頭金色長髮自然披散在肩上；頭戴黑色棒球帽的碧咸則對著鏡頭露出幸福笑容。隨後，維多利亞在評論區連發8個愛心表情。

據英國名人與娛樂雜誌《HELLO!》報道，Harper熱愛美妝，維多利亞正為她打本300萬美元（約2,340萬港元），籌備青少年護膚品牌「Harlo by Harper」，預計將於2027年下半年面世。

報道指，該品牌英國商標申請已獲批，但美國申請遭駁回，當局認為名稱與現有膳食補充劑商標近似，容易混淆。

此前，維多利亞透露Harper曾因學校禁止化妝，請她向校方求情，惟她未有答允。碧咸表示會尊重子女志向，同時認為父母亦要從孩子身上學習。