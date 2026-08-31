PokémonXP與2026寶可夢世界錦標賽吸逾5萬人朝聖　8大亮點一次看

全球訓練家矚目的年度最高榮譽殿堂—2026年「寶可夢世界錦標賽（2026 Pokémon World Championships）」與首度登場的「PokémonXP」大型體驗展，本週末在美國加州三藩市（San Francisco，台灣稱舊金山）熱鬧登場。今年適逢寶可夢誕生30週年，官方不僅全面擴大活動規模，更將傳統電競對決與沉浸式粉絲嘉年華深度融合。現場除了聚集來自世界各地的頂尖選手，更湧入數萬名熱情玩家與親子家庭，以下8大活動亮點一次看！



首度雙場館盛大舉辦創歷年最大規模

活動首度採取雙場館營運模式，活動期間主力賽事與沉浸式體驗展於三藩市區Moscone Center同步展開；最受矚目的「決賽星期日」則於活動最後一天移師至NBA金州勇士隊（GSW）主場Chase Center舉辦，在最高規格的舞台上誕生各組別世界冠軍。

全新大型體驗展PokémonXP首度於美國三藩市（San Francisco，台灣稱舊金山）市區Moscone Center登場。（聯合新聞網授權使用）

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三藩市全城嘉年華與甲骨文球場主題夜

歡慶氛圍更延伸至整座城市，整個星期的三藩市區到處可見訓練家身影。不論是背著參賽者背包、打扮成喜愛的寶可夢造型，還是單純臉上帶著燦爛笑容，粉絲們都沉浸在這場年度盛會之中。官方也特別攜手三藩市巨人隊（San Francisco Giants），在甲骨文球場舉辦「寶可夢世界錦標賽之夜」主題賽事，賽後更於球場夜空帶來專屬的寶可夢無人機燈光秀，各種經典角色圖樣點亮三藩市灣區。

全新大型體驗展PokémonXP首度登場

打破過往以電競賽事為主的活動模式，今年全新登場的PokémonXP規劃豐富的沉浸式體驗，除了展場各個角落都有滿滿的寶可夢讓玩家拍照打卡拍不完之外，還有新手友善的Play Lab、手作工作坊，以及特別嘉賓互動等多元內容。在主題手作工作坊中，玩家可以親手製作皮丘（Pichu，舊稱比超）黏土雕塑、學習寶可夢鈎針編織等，帶回獨一無二的作品。現場還設有趣味的集徽章任務，玩家只要耐心探索各展區、完成指定關卡，就能帶回別具紀念意義的限定好禮。

重量級開發團隊座談分享幕後秘辛

活動期間舉辦多場重量級活動，包括邀請傳奇動畫團隊Aardman帶來全新作品《寶可夢故事集：荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》（Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu）的幕後花絮分享、寶可夢集換式卡牌開發團隊解析全圖卡牌的插畫創作秘辛，以及《Pokémon GO》回顧10周年歷程並分享未來創新計畫。而才剛剛與Apple行政總裁同台現身的寶可夢社長石原恒和，也難得登台分享30年來製作寶可夢的點滴故事。

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4大競賽項目世界級頂尖對決

本屆賽事匯聚全球各賽區菁英選手，同台角逐寶可夢電玩錦標賽（VGC）、寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）、《Pokémon GO》以及《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）4大項目的年度世界冠軍榮譽。近3,000名選手經過前兩日激烈廝殺後，冠亞軍決戰日轉戰Chase Center，華麗舞台、專業賽事轉播與評論，以及場上緊張刺激的戰術對決，讓現場熱血氣氛持續升溫。

跨界聯名搶先試玩體驗

另一個不能錯過的展區則是集結國際品牌跨界合作夥伴的體驗區，包括樂高（LEGO）最新聯名Smart Play系列現場試玩、Funko聯名公仔互動遊戲，更有分別與豐田（Toyota）、本田（Honda）工程技術團隊合作打造、可實際騎乘移動的實體化寶可夢。休閒鞋品牌Crocs也設置體驗區，玩家完成指定任務即可獲得限定鞋扣等好禮。

戶外公園親子同樂寶可夢見面會

鄰近展館的芳草地花園（Yerba Buena）也規劃戶外同樂區，除了比卡超（Pikachū）等高人氣角色的近距離見面會，以及戶外草地瑜伽等互動活動外，現場更貼心提供主題綁髮與造型化妝體驗，吸引許多家長帶著小朋友華麗變身為寶可夢訓練家。

寶可夢中心快閃店限定周邊

官方主快閃店最熱銷的商品，包括結合三藩市叮叮車與金門大橋元素的「城市限定系列」、以及身穿太空裝、頭戴冠軍王冠的2款比卡超、火箭背包噴火龍、巴大蝶與奇魯莉安等限定絨毛玩偶。即使設有限購規定，還是讓每個玩家進場都買爆。沒有預約到進場時段的訓練家，PokémonXP現場與烈空坐大道同樣設有小型快閃店與前哨站，販售徽章、磁鐵、包包等限定商品，滿足粉絲的收藏熱情。

從親子家庭首次踏入寶可夢世界、PokémonXP帶來的全新沉浸式體驗，到世界頂尖選手爭奪冠軍，今年的世錦賽不只是競技舞台，更成為全球訓練家共同慶祝寶可夢30周年的重要嘉年華。

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