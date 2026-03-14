Pokémon卡一張賣過億　揭寶可夢卡30年成功史　從桌遊變國際競技

2月16日，一張名為「寶可夢（Pokémon）插畫師」的卡牌，在美國Goldin在線拍賣會上以1649.2萬美元成交，折合約25.3億日元（約1.3億港元）。它此前已經是最昂貴的寶可夢卡牌，此次成交不僅刷新了自身紀錄，也改寫了所有集換式卡牌的世界紀錄。



這張卡誕生於1998年。當時日本漫畫雜誌《Corocoro Comic》舉辦插畫比賽，約40名獲獎者得到這張特殊卡片作為獎勵。卡面上是一隻手持畫筆的比卡超，卡名寫着「Illustrator」。它並非對戰卡，沒有攻擊數值，也不參與競技體系，更像是一枚官方授予的榮譽徽章。

日本寶可夢卡牌拍賣1.25億 在巨額消費背後看到消費人群的轉變：

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如果只看材料，它不過是一張紙卡。如果只看年代，它也不過二十多年歷史史。但價格從來不是由材料和年份決定的。

要理解它為什麼能拍到25億日元，首先必須理解寶可夢卡牌本身到底是什麼。1996年，伴隨Game Boy遊戲《精靈寶可夢 紅·綠》的爆紅，寶可夢IP開始迅速擴展。《寶可夢集換式卡牌遊戲》同年推出。與許多衍生周邊不同，它不是簡單的紀念商品，而是一套完整、可持續運轉的競技體系。

對戰規則圍繞60張卡組展開，包含寶可夢卡、能量卡、訓練家卡三類。每回合抽牌、貼能量、進化、攻擊，通過擊倒對方寶可夢來獲取「獎賞卡」。誰先拿滿6張獎賞卡，誰勝出。規則框架相對穩定，但卡牌版本不斷更新，舊卡退環境，新機制加入，戰術結構持續演化。

真正讓它與普通桌遊區別開來的，是「構築」本身。玩家需要自行收集卡牌，設計卡組思路，圍繞核心寶可夢搭配能量分配與輔助卡牌。這種長期積累與策略設計，使其更接近一種持續運營的競技生態，而不是一次性的桌面遊戲體驗。

三十年來，寶可夢卡牌已經在全球形成穩定結構。銷售覆蓋八十多個國家和地區，累計發行量達到數百億張。全球有分級明確的賽事體系，從地方賽到世界錦標賽，由The Pokémon Company統一組織。線上版本《Pokémon TCG Live》與實體卡互通，使玩家可以在數字平台繼續對戰。

更重要的是，它擁有龐大的代際基礎。最早接觸寶可夢的一代人，如今已經步入社會中堅位置，擁有穩定收入。當童年記憶與購買力重合，收藏市場便開始形成真實承接能力。

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再回到「插畫師」這張卡。它的稀缺性毋庸置疑，發行量極低，品相完好的更少；它的歷史地位獨特，是寶可夢卡牌體系中唯一寫着「Illustrator」的官方獎勵卡；它的象徵意義遠大於功能意義，代表創作本身。再疊加評級高分、公開透明的二級市場，以及流量人物在公眾場合佩戴展示所帶來的曝光效應，這張卡便站在了IP歷史、情感價值與資本情緒的交匯點。

當然，這樣的價格屬於金字塔頂端個案，並不代表整體卡牌市場常態。但它說明一件事：當一個娛樂IP擁有全球級別的參與規模與流動性時，極端價格並非偶然。

幾乎就在同一時間，東京有明Mainichi Auction舉行「岩田家舊藏特別收藏」專場，306件拍品全數成交，總成交額才20億日元。日本國寶初代樂燒創始人樂長次郎所作「黑茶碗 銘 閒居」成交約9.2億日元，而大名物「井戶茶碗 銘 常盤」成交約3.1億日元……兩者放在一起比較便感到了人間的參差。或許茶道具屬於高度專業化的藝術市場，評價體系依賴流派、傳承與文獻認可，買家數量有限，交易頻率低，流動性相對收斂。寶可夢卡牌則面對全球大眾娛樂市場，買家基數龐大，交易透明，傳播速度快。應該來說，在收藏領域升值空間往往取決於後續接盤俠的規模。

中國近年來模型公仔市場的活躍程度甚至超過傳統郵票收藏，並非因為模型公仔比郵票更具歷史意義，而是年輕人持續進入這個市場，流動性得以維持。郵票的文化價值依舊存在，但缺少新增參與者，價格自然難以擴張。市場最終定價的，從來不只是物件本身，而是有無接盤俠可以接盤。

古董茶碗承載的是歷史厚度，寶可夢卡牌承載的是一整代人的成長記憶。當一代人成為主要消費與投資力量，他們的情感對象就會進入資產體系。價格的高低，並不簡單反映年代久遠與否，而反映當下社會的注意力與資金流向。

至於一張卡牌為何值25億日元，說實話，我未必完全理解。但看到它最終落槌的那一刻，還是會下意識地感到一種時代的震動。我看不懂，但我也大感震撼。

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