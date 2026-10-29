Taylor Swift嚴令燒毀3千萬美元婚禮裝飾　動用11輛貨車運走物品

美國流行音樂天后Taylor Swift與美國國家美式足球聯盟（NFL）球星Travis Kelce（特拉維斯·凱爾西），今年7月在紐約舉辦世紀婚禮，當時現場布置如夢似幻，近日卻傳出這場耗資約3000萬美元（近2.35億港元）打造的「森林仙境」風格婚禮，所有裝飾與備品竟在活動結束後全數遭焚毀。



據英媒報道，Taylor Swift這場非公開婚禮排場極其奢華，現場使用了大量蕨類植物與珍稀裝飾，宛如置身童話世界。為了避免物品流出被轉賣兜售，她嚴格下令工作人員將所有器材運走並銷毀，並動用了多達11輛大型貨車進行長途搬運。

雖然具體焚燒地點未曝光，但知情人士轉述Taylor Swift的要求：「絕不能留下任何痕跡。」

圖為2026年7月3日，Taylor Swift和Travis Kelce在紐約結婚，會場麥迪遜廣場花園的大屏幕顯示「JUST&T MARRIED」字眼，吸引民眾把握機會自拍打卡。（Reuters）

如此大費周章且徹底執行銷毀的決心，引起一些人驚呼：「有點過於脫離常軌。」

當時婚禮期間，場館周邊每日都有大批粉絲守候，試圖一窺婚禮細節或撿拾紀念品，Taylor Swift此舉顯然是為了嚴防這場世紀婚禮的任何細節，淪為公開拍賣或私人收藏的商品。

本文獲「聯合早報」授權轉載

