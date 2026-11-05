首爾南大門毒舌老闆「罵顧客」爆紅網絡！人潮擠爆市場無奈停業

韓國首爾南大門市場近期出現一位靠「勸退客人」而人氣暴漲的圍巾大叔，他專挑客人吐槽，毒舌風格拍成短片上傳後瘋傳網路，短短10天內個人社群粉絲累積達3.7萬人，多支影片流量更突破百萬，這套反向行銷讓他一夕爆紅，卻也因人潮癱瘓市場通道而一度被迫停業。



這位圍巾大叔在南大門市場經營一家名叫「漢陽社」的圍巾店，他操着一口親切的口音，嘴上卻毫不留情。他在叫賣時經常對客人說，「要嘛就在這裏像個叫花子一樣辛苦翻找，二選一挑一個」；又或者直言客人們「圍了反正也不好看，這根本是讓她們拿去送人的」。他甚至酸言酸語表示，「圍個一條1500韓元（約8.77港元）的東西，難道就會變漂亮嗎，根本不會變漂亮，就叫她們拿去送人」。

這位圍巾大叔在南大門市場經營一家名叫「漢陽社」的圍巾店。（IG@nam_dadaguri）

這套毒舌反向行銷讓圍巾大叔一戰成名，他將叫賣過程拍成短影音上傳至官方YouTube頻道「南大門DADAGURI」後迅速瘋傳，多支影片流量突破百萬。他的個人Instagram也才建立10天，粉絲人數就累積到3.7萬人。小攤販被擠得水洩不通，民眾不只忙着挑圍巾，還忙着記錄老闆叫賣的畫面。

南大門賣圍巾「毒舌」大叔叫賣畫面▼▼▼

然而，短時間爆紅也帶來困擾，大量人潮癱瘓了市場道路，導致周邊店家無法正常做生意。圍巾大叔在10月不得不先拉下鐵門，讓人潮降降溫。韓聯社報道指出，他在上個月31日於網路上表示，為了安全需要重新整頓，調養好身體後會再回來，宣布暫停營業。

停業4天後，圍巾大叔宣告正式復工，貼文引發數千則留言力挺。他也調整經營策略，取消固定營業時間來分散人流，重新用招牌毒舌幽默逗樂每位來客。

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