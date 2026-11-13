C朗跨界出資開拍電視劇《Day 1s》　傳法國名宿亨利亦在劇中出演

葡萄牙足球巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在社交媒體宣布，與其友人合夥的製作公司UR·MARV Studios的首部電視劇宣布開拍，同時C朗亦會在劇中登場，以演員身份參與演出。



歐洲新聞台（Euronews）在11月12日報道，C朗於周四（12日）宣布和英國導演馬菲域肯（Matthew Vaughn）合作，啟動首部電視作品的製作。C朗亦在社交媒體Instagram宣布此事：「好消息，我的首部電視劇（Day 1s）要開拍了！」並表示接下來會有更多有關新劇的消息。

今年7月《太陽報》（The Sun）曾公開C朗會參與這項計劃。beIN SPORTS報道，該劇集會主要探討職業足球的商業層面，重點聚焦在談判、經紀人以及重要球員轉會背後的經濟利益。

劇情主角則圍繞一名虛構的足球經理人道爾頓（Stanley Dalton）展開，講述他在激烈的球員轉會市場中打拼的經歷。該角色預料會由參演過電視劇《暗戰》（Homeland）的演員達米安·路易斯（Damian Lewis）扮演。同時據報法國足球名宿亨利（Thierry Henry）以及C朗本人亦會在劇中以本色出演。

據報法國足球名宿亨利（Thierry Henry）亦會在劇中出現。（Getty Images）

C朗的商業版圖橫跨多個產業，包括時裝、香水、酒店、體育及健康醫療等。C朗目前仍然效力艾納斯（Al-Nassr）足球隊，繼續着自己的足球生涯，但他亦正在開發新項目，並積極投資於娛樂產業。

這項消息的公布時間就在他宣布離開葡萄牙國家隊的一個星期後，現時（Day 1s）尚未確定正式發布日期，亦未公佈具體的串流媒體播放平台。該項目的製作工作將在未來幾個月內持續進行，隨著拍攝的推進，UR Marv Studios預計將披露更多相關細節。